Precios sin freno: tras inflación récord de septiembre, ¿qué índice prevén para este mes y para todo el año?

Economía aspira a que la inflación de octubre no llegue a los dos dígitos, pero los economistas predicen un número bastante mayor

Tras la inflación de septiembre de 12,7 %, la más alta en 32 años, el viceministro de Economía Gabriel Rubinstein aseguró que se consolida una baja del ritmo mensual inflacionario y en base al último relevamiento de la Secretaría de Política Económica estima que en octubre el costo de vida podría ubicarse en el orden de 7,1%. En cambio, la mayoría de las proyecciones de consultoras privadas prevén que la inflación este mes nuevamente será de dos dígitos.

Los analistas plantean que, tras la devaluación del 22% post PASO que impactó en los precios de agosto y en septiembre, había alguna chance de que la inflación de octubre volviera a ser de un dígito, pero la mayoría alega que el salto brusco del dólar blue en la segunda semana de este mes que lo llevó a un récord de $1.010 -con un pico intradiario de $1.050-, y la escalada de los dólares financieros borró esa posibilidad.

De todos modos, los expertos admiten que la inflación de octubre es incierta porque la cifra dependerá también del resultado de las elecciones de este domingo 22 de octubre, y lo que suceda en los días posteriores con los dólares paralelos y el tipo de cambio oficial.

En este contexto de incertidumbre, las consultoras para todo el año vislumbran una inflación que oscilará entre 180% y 211%.

Inflación de octubre: ¿cuál es la proyección de las consultoras?

En base a los datos de la primera quincena del mes, la suba del costo de vida de octubre se ubicaría en un rango de entre 10% y 13%, según la mayoría de los pronósticos privados. La excepción es la previsión de Ecolatina que efectúa su relevamiento en el Gran Buenos Aires y prevé una inflación «más cerca de 9%» mensual, según indicó el economista de esa consultora Santiago Manoukian.

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, precisó que la consultora -con datos al 12 de octubre- calcula una inflación en octubre de 11%, aunque enfatizó que «es probable que sea mayor y termine más parecida a la cifra de septiembre».

La mayoría de las consultoras pronostica que la inflación de octubre se mantendrá en los dos dígitos

Al respecto, explicó que «nuestra estimación puede ser menor a la real, dado el faltante de productos que se registra en muchos comercios y las diferencias en las estrategias de formación de precios entre supermercados y comercios de cercanía». Y alegó que el programa «Precios Justos distorsionó el mercado, tenés precios en el supermercado que es la mitad del valor en un almacén, porque las empresas le aplicaron subas a los comercios de cercanía, pero no al canal de los supermercados que está cuidado».

Por otro lado, Menescaldi enfatizó: «No sabemos qué va a pasar después del 22 de octubre, lo que venga va a depender mucho del resultado electoral, dado que si el ministro de Economía, Sergio Massa no llega al balotaje lo más probable es que se liberen muchos precios».

En sintonía, Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra comentó que «para octubre vemos una inflación por debajo de la de septiembre, la duda era si iba a estar en un dígito alto, inicialmente pensábamos que este mes podía estar en 9% dado el congelamiento del dólar oficial, tarifas, prepagas, naftas en menor medida podía dar una inflación alineada a lo que dice Rubinstein»,

«Pero las últimas dos semanas la tensión cambiaria fue muy alta, se disparó la brecha de las cotizaciones financieras, y eso desancla las expectativas y la formación de precios, por productos que siguen a los dólares financieros dado que cada vez hay más restricciones para importar al dólar oficial, y por todo ese combo prevemos que la inflación va a estar en torno a 10%«, fundamentó. Y advirtió: «obviamente todavía faltan las elecciones y lo que puede pasar el día después que es una incertidumbre».

Por su parte, Lautaro Moschet, economista de la Fundación Libertad y Progreso, señaló que «el dato de septiembre, aún por encima de la inflación de agosto dejó en claro que, más allá del impacto de la devaluación post PASO, los precios siguieron aumentando a un ritmo superior al que veníamos acostumbrados».

«En las últimas semanas de septiembre, veníamos observando cierta desaceleración, pero en octubre volvimos a observar una nueva suba del ritmo al cual aumentan los precios. Con los datos de la primera quincena de octubre, pensamos que la inflación volverá a situarse en dos dígitos y esperamos que se encuentre entre 12,1% y 13,2%», precisó.

La inflación en alimentos desaceleraría frente a septiembre, pero seguirá por encima del nivel general del costo de vida

A su vez, Camila Antequera, economista de la consultora Ferreres dijo que «la proyección más conservadora ubica a la inflación de octubre cercana al 10,5% mensual, aunque, debido a la inestabilidad cambiaria no es de sorprender que la suba de precios se ubique por encima de dicho valor, dependerá de cómo reaccione el mercado al resultado electoral».

Asimismo, Manoukian comentó que «el IPC Ecolatina en la primera quincena de octubre frenó su tendencia alcista, marcó 8,1% respecto a primera quincena de setiembre» y atribuyó la moderación al impacto de «los congelamientos que se aplicaron en las últimas semanas en el tipo de cambio oficial, a las tarifas de transporte, luz, gas, medicamentos, combustibles».

Sin embargo, el economista dijo que «en la segunda quincena estamos esperando una aceleración respecto a la primera debido a la mayor volatilidad en los dólares paralelos de la semana pasada y las tensiones que pueden surgir en el post elecciones, por lo cual la inflación de octubre la estamos viendo más cerca de 9%».

Inflación de octubre: ¿cómo vienen los alimentos?

Luego la devaluación del 22% post PASO, la preocupación del gobierno se focalizó principalmente en el precio de los alimentos por el impacto que tiene en los niveles de indigencia y pobreza, por lo cual se apuró a renovar Precios Justos, a la vez que puso en marcha el plan compre sin IVA para productos de la canasta básica.

En ese sentido, el INDEC informó este miércoles que el valor de CBA trepó en septiembre 13,2%, es decir que se ubicó por encima de la inflación general, en lo que va del año acumula un alza de 120,1%, y verificó una suba de 160,7% interanual.

Y el panorama para octubre sigue siendo preocupante. Los sondeos de las consultoras reflejan que el precio de los alimentos en la primera quincena de este mes evidencia una desaceleración respecto al 14,3 % de inflación que registró ese rubro en septiembre, aunque continúa en niveles altos.

El salto del dólar blue a un récord de $1.010 impide que inflación de octubre perfore los dos dígitos, según analistas

El sondeo de Eco Go con datos al 12 de octubre arrojó que en la segunda semana del mes el valor de los alimentos registró un alza de 3,5%, con respecto a la semana previa. Con ese dato, y considerando una proyección de variación semanal promedio de 4,5% para las próximas dos semanas, la consultora pronosticó que «la inflación en alimentos alcanzaría 11,3%.

La consultora precisó que el precio de la carne «volvió a tomar impulso luego de la disparada de los dólares paralelos y frente a la incertidumbre que plantean las elecciones de los próximos días» al verificar un aumento de 3,9%, y en el mes promedia un alza de 9,2%.

«En promedio, en octubre los precios de los alimentos acumulan un incremento del 6,6 mensual. Hay que considerar que este dato incorpora el arrastre de septiembre (2,6%)», puntualizó.

A su vez, el índice de alimentos y bebidas de la consultora LCG con datos a la primera quincena del mes refleja que «en lo que va del mes los precios acumulan una suba de 3,2% y la inflación mensual se ubica en 7,1% promedio en las últimas cuatro semanas y en 6,7%punta a punta».

Por su parte, Antequera sostuvo que el rubro alimentos en la primera quincena de octubre «la inflación en alimentos se ha mostrado más elevada que el índice general». Y detalló: «al comparar el promedio de la primera quincena del mes con igual lapso de septiembre se observa un incremento mensual de 10,1% en alimentos y de 9% del nivel general». De esta manera, pronosticó que el rubro «alimentos puede cerrar el mes con una inflación por encima del 11%».

¿Qué inflación proyectan para todo el año?

Los analistas alertan que el costo de vida se acelerará, y el ritmo dependerá del resultado de las elecciones, y de la magnitud de una nueva devaluación, y el programa que aplique el nuevo gobierno. En este contexto, la proyección más optimista es que la inflación anual se ubique en 180%, y las más pesimistas que podría llegar a 211%. Al respecto, Camilo Tiscornia, director de C&T, calculó que la inflación anual «estará en torno a 180% pero puede ser más» y dijo que «dependerá mucho de lo que pase después de las elecciones». Alegó que «como en algún momento va a haber una corrección del tipo de cambio oficial, en algun momento, no sabemos cuándo, pero sí que va a pasar, prontamente nos vamos a encontrar con una inflación de más del 10% seguro».

El resultado electoral del domingo será clave para el rumbo inflacionario

Menescaldi proyectó una inflación anual «que de mínima será de 200%, la más alta desde la hiperinflación de 1990». Y fundamentó: «En noviembre, si Massa no llega al balotaje, se liberarán muchos precios y es probable que la inflación ronde el 15%. Si llega a la segunda vuelta va a haber algún control porque el tipo de cambio oficial no se va a mover. El año terminará en función de quien sea el ganador de las elecciones, y el programa que implemente, si libera el tipo de cambio, si saca o no el cepo, pero por lo menos va a cerrar en 200%».

De igual mirada, Sigaut Gravina estimó una inflación anual «piso del 190%» pero acotó que lo pase en último bimestre del año dependerá mucho del resultado electoral, y de lo que ocurra en el mercado cambiario».

«Noviembre es un mes de transición y que van a tener que empezar a descongelarse algunos precios, más aún si Massa no llega al balotaje, será menor la posibilidad de que el gobierno siga con los congelamientos de precios, con lo cual hay riesgo que la inflación de ese mes sea más alta o parecida a la de agosto-septiembre», evaluó.

.»Y en diciembre si o si, el nuevo presidente, sea quien sea tiene que ajustar tarifas, cerrar la brecha que se agrandó mucho, y puede haber entonces una inflación mayor, depende de las medidas del presidente electo», explicó.

Por su parte, la consultora FMyA señaló que «para noviembre, con el nuevo gobierno electo como mucho el 19, y con un plan de estabilización a la vista gane quien gane, estimamos un rebote de la inflación al 11%». Y auguró: «Para diciembre, cuando efectivamente asuma el nuevo presidente, estimamos una corrección del tipo de cambio oficial y otros descongelamientos, que lleve la inflación mensual a niveles arriba del 25% y termine 2023 en 211%».

A su vez, Antequera indicó que en Ferreres esperan «para los próximos meses un piso de inflación de 10,5%, y la inflación para todo el año la proyectamos en 180% pero dependerá en gran medida de lo que suceda en el mercado cambiario». En igual línea, Francisco Ritorto, analista de ACM dijo que calculan «una inflación anual de 182%, con un costo de vida mensual que se mantendrá en los dos dígitos».

En Delphos Investment consideran que «ingresamos en un régimen de alta inflación, todo hace esperar una inflación de 12% para octubre, y en este contexto aumentamos nuestra estimación de inflación 2023 por encima de 210% en diciembre, esperando nuevos ajustes cambiarios antes de fin de año».