Sáenz:“Basta de argentinos de primera y de segunda”,

El gobernador destacó que en Buenos Aires el pasaje cuesta $18 y en Salta $41 por la disparidad en la distribución de los subsidios al transporte a nivel nacional.

El gobernador Gustavo Sáenz hizo un contundente reclamo por la distribución de subsidios de la Nación al transporte de pasajeros, en medio de una jornada de angustia y caos para los salteños por el paro de colectivos que comenzó hoy y se replicará el jueves y viernes.

“Por cada peso que Nación otorga como subsidio de transporte para el interior del país, destina 6 pesos al AMBA, es decir, el 82% del total de los recursos se queda en el Área Metropolitana de Buenos Aires y solo el 18 % restante es lo que reciben, en conjunto, el resto de las provincias” publicó en su cuenta de Twitter el mandatario.

Afirmó que hoy “una vez más, Salta junto a todas las provincias del país, padecemos la injusticia de una visión centralista de Argentina” y agregó: “Basta de argentinos de primera y argentinos de segunda”.

Enfatizó en que un boleto en Buenos Aires cuesta $18 y en Salta $41 por el dispar apoyo económico a la actividad que hay a nivel nacional. “El AMBA recibe 26 mil millones de pesos por mes del fondo de compensación del transporte, mientras que las provincias del interior reciben en conjunto solo $3.500 millones”, detalló el gobernador.

Una vez más, Salta junto a todas las provincias del país, padecemos la injusticia de una visión centralista de Argentina.



Hace tiempo que venimos reclamando un reparto equitativo de tarifas e igualdad con el AMBA.

Gustavo Sáenz lamentó que hoy miles de salteños no hayan podido ir a estudiar, a trabajar o a una consulta médica por el paro del transporte público. “Esta situación es insostenible, los salteños no podemos ser rehenes de esta injusta e inequitativa distribución de recursos. Hace tiempo que venimos reclamando un reparto equitativo de tarifas e igualdad con el AMBA”, dijo.

También explicó que, además de quedarse con el 82 % de los subsidios al transporte, el Área Metropolitana de Buenos Aires se beneficia con el cupo al combustible pese a que en todo el país se paga el impuesto al gasoil.

“Seguimos luchando por un federalismo real, donde haya una distribución de tarifas realmente equitativa para todas las provincias del país. Salta realiza un enorme esfuerzo económico para contener el precio del boleto y que sea accesible para los salteños. También para brindar el acceso al boleto gratuito para estudiantes y jubilados, derechos irrenunciables que queremos mantener y garantizar”, manifestó

Destacó que los salteños no cuentan con un sistema de transporte alternativo, como el de subtes y trenes que tiene la ciudad de Buenos Aires.

“Necesitamos un federalismo que se haga realidad, que garantice los derechos de Salta, con una real visión federal, sin mezquindades e injusticias que perjudican a los ciudadanos. Es un momento histórico para que las provincias reclamemos juntas lo que nos corresponde”, advirtió Sáenz.