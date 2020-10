The Crown: el error histórico en la cuarta temporada que pocos notaron

Un fanático de la serie británica de Netflix dio a conocer una inexactitud en una de la fotos de Lady Di

La serie británica y estadounidense The Crown recrea a la perfección escenas históricas del reinado de Isabel II en el Reino Unido.

La exitosa producción de Netflix recibió premios por su vestuario. Además, los detalles que la componen hacen viajar en el tiempo a los aficionados. Sin embargo, en una de las imágenes del adelanto de la nueva temporada cometieron un error que se comprobó en las últimas horas.

El 29 de septiembre la saga protagonizada por Olivia Colman compartió fotos espectaculares de los nuevos episodios que se estrenarán el 15 de noviembre.

Entre ellas se destacaron los nuevos personajes: Emma Corrin como Lady Di y Gillian Anderson como Margaret Thatcher. Los capítulos se centrarán en la década de los ochenta y ese fue el detalle que llamó la atención de los fanáticos.

Uno de los mensajes en la fotografía, un fanático escribió: “Querida The Crown, ¿es posible que desee editar el autobús routemaster moderno”.

Dear @TheCrownNetflix – you might want to edit out the modern day routemaster bus. #TheCrown pic.twitter.com/Ajocl0E3rm