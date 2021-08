Afganistán: la foto que compartió la corresponsal de CNN

Clarissa Word es periodista y corresponsal de la cadena CNN en Afganistán , y cubrió hasta ahora la victoria de los talibanes y su ingreso a la capital del país, Kabul , donde se hizo formalmente con el gobierno del país.

Pero este viernes abandonó la convulsionada nación, compartiendo en redes sociales la fotografía del interior del avión donde se encontraban. «En nuestro vuelo y preparándonos para el despegue», escribió a modo de epígrafe de la imagen.

En ella puede verse a cientos de personas amontonadas, sentada y de pie, esperando que la nave despegue luego de varias horas de incertidumbre . Es que a la misma periodista le costó conseguir un lugar en un vuelo de evacuación.

“El cuarto ‘pájaro’ en el que se suponía que íbamos a subir acaba de ser retirado . Va a ser una noche larga aquí, especialmente para aquellos con los que estamos hablando y que han estado aquí desde ayer por la noche. Una mujer me acaba de pedir una manta, así que le di mi bufanda ”, había twitteado Word apenas horas antes.

On our flight and getting ready for takeoff pic.twitter.com/bGaYREsbxT