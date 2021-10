Aníbal,irónico sobre el envío de fuerzas al Sur:“No vamos a reprimir porque los resultados los vimos con Santiago Maldonado”

El ministro de Seguridad de la Nación reafirmó su postura sobre el envío de asistencia operativa a Río Negro en medio del conflicto mapuche, y aprovechó la ocasión para diferenciarse de la gestión de Patricia Bullrich

Haciéndose eco de la carta que el Presidente redactó con remitente a la gobernadora de Río Negro, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández volvió a remarcar que el envío de oficiales de Gendarmería se producía en calidad de “colaboración” con las fuerzas provinciales, por ser este “un gobierno profundamente federal”.

Pero además, al arribar a Casa Rosada y con la prensa expectante, el Ministro declaró que el modus operandi definido hasta el momento consistiría en el patrullaje de la zona. Esto, con el objetivo de “disuadir de la mejor manera” cualquier atisbo de represión contra los grupos violentos: “No vamos a aplicar ninguna fuerza represiva porque los resultados los hemos visto con Santiago Maldonado”, dijo irónico, recuperando el conflicto que puso, a los ojos de un sector de la sociedad, a la gestión de Patricia Bullrich como principal responsable de la muerte del activista durante un enfrentamiento con las fuerzas que ella comandaba.

Después de aprovechar la oportunidad para chicanear a la oposición, explicó, ciñéndose a la normativa vigente: “La ley de seguridad interior tiene un solo sentido. No tengo más remedio que prestar atención a lo que dice la ley. La ley no dice que nos tenemos que meter por cualquier cosa a la provincia porque no tenemos derecho. Solamente cuando el Consejo de Seguridad lo indique por cuestiones especiales, que no es este el caso”.

Enseguida agregó, corrigiendo a la gobernadora rionegrina Arabela Carreras: “Lo vamos a hacer como colaboración y seguramente lo haremos con otras provincias si fuera necesario ante una situación particular como los desmanes que han ocurrido en este caso. La gobernadora decía ‘no estamos pidiendo un favor, es su obligación’. No es una obligación, es nuestra colaboración señora, queremos que sepa que es esto y entendemos que sería positiva que la propia policía de Río Negro armara un comando especificametne para este tipo de situaciones”.

La escalada de violencia en El Bolsón tocó un punto álgido los últimos días, cuando el edificio del Club Andino Piltriquitrón fue incendiado intencionalmente. En el lugar se encontraron bidones y panfletos con amenazas a la gobernadora y a la Justicia. Mientras tanto, el ministro de Seguridad de la Nación se reservó sus dudas en clasificar los ataques. “No puedo definir si es terrorismo, lo tiene que definir la justicia. Si lo denunciaron, la justicia tendrá sus explicaciones”, esbozó.

Siendo un gobierno profundamente federal, va de suyo que colaboramos con las fuerzas provinciales, atentos a la válida preocupación de los rionegrinos por el estado del conflicto. pic.twitter.com/0Nts4Dr7Sa — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 21, 2021

