Cómo saber si cobro el bono de Anses de $10.000

La Anses subió a su web un mecanismo de consulta. En caso de confirmar que se recibirá el beneficio, guía sobre los pasos a seguir. Y, en caso de que no, da los motivos para la negativa 6 de abril de 2020

El pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) decidido por el Gobierno para complementar los ingresos de trabajadores independientes, trabajadores en negro y monotributistas de las categorías más bajas ya está siendo pagado. La semana pasada empezaron a percibirlo los jefes de familia que son a su vez beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y, en los próximos días, lo irán haciendo el resto. Sin embargo, de las más de 10 millones de personas que se preinscribieron para recibirlo, sólo 3,6 millones van a cobrarlo. El ente previsional subió a su web un formulario online para que cada persona pueda confirmar si puede contar con los $10.000 o no.

Ante el parate económico y la recomendación oficial de que, ante la duda, toda persona que creyera reunir los requisitos para recibir al bono de la Anses tramitara la posibilidad de gozarlo, la página del ente previsional se vio desbordada con consultas. Más de 11 millones de personas llenaron el formulario para solicitar la ayuda de emergencia, decidida en medio de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio.

Ahora, esas personas podrán confirmar en la página del organismo si finalmente recibirán la ayuda monetaria o no. La dirección web para hacer la consulta se puede encontrar en este link.

Sin embargo, no todos los que consulten al respecto tendrán una respuesta de inmediato. El sistema de consulta fue armado alrededor de un cronograma que sigue los números de documento de los potenciales beneficiarios.

Así, por ejemplo, el día de hoy sólo recibirán respuesta a su consulta aquellas personas cuyo número de documento termine en 0 o en 1. El cronograma quedó de la siguiente manera:

– DNI terminados en 0 y 1, pueden consultar el lunes 6 de abril;

– DNI terminados en 2 y 3, pueden consultar el martes 7 de abril;

– DNI terminados en 4 y 5, pueden consultar el miércoles 8 de abril;

– DNI terminados en 6 y 7, pueden consultar el jueves 9 de abril;

– DNI terminados en 8 y 9, pueden consultar el viernes 10 de abril;

En caso de que el sistema confirme que se recibirá el giro por $10.000, se podrá continuar con indicaciones respecto a cómo cobrarlo. En caso contrario, la Web de la Anses permite revisar cuáles son los motivos que fundamentaron el rechazo para percibir el beneficio.

Quiénes cobrarán el IFE

1. Trabajadores en la informalidad, no registrados, que no tengan otro ingreso más que la percepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) estima que en la Argentina la proporción de asalariados en negro es del 34% de los trabajadores en relación de dependencia; unos 2,2 millones de personas que no tienen aportes al sistema de jubilaciones y pensiones.

2. Monotributista único, que no tenga otro ingreso declarado, como asalariado en blanco, pensionado, jubilado o trabajador autónomo, ni trabajador registrado de casas particulares, inscriptos en AFIP en categorías “A”, hasta $208.339,25 y “B» $313.108,87, de ingreso acumulado en los pasados 12 meses, un promedio mensual de $17.361,60 en el primer caso; y $26.092,40 en el segundo.

La AFIP tiene registrados unos 3,2 millones de trabajadores en esa condición, pero el Ministerio de Trabajo identificó que se reduce a casi 1,6 millones la cantidad que no depende de otro ingreso.

3. Monotributista Social; el último dato del Ministerio de Trabajo es de 366.000 trabajadores en esa condición.

4. Beneficiarios como único recurso monetario del Plan Progresar, actualmente unos 530.000 estudiantes que perciben menos de $6.000 por mes.

f:Infobae