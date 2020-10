ConGarbarino como nuevo sponsor,la camiseta de Boca ya vale más de u$s 20 millones

Entre lo que paga Adidas, su proveedor técnico, y los auspiciantes, es el mínimo de ingresos anuales que se garantizó el club. La cadena de electrodomésticos, comprada este año por el empresario asegurador Carlos Rosales, figurará en el dorso de la casaca ‘xeneize’ hasta 2023

Garbarino cambió el rojo y Blanco de su logo para pintarse de azul y oro. La cadena, recientemente adquirida por el empresario del seguro Carlos Rosales, ya se sumó a la Mitad Más Uno.

Con este acuerdo, Boca seguirá teniendo la camiseta más cara del fútbol argentino: más de u$s 20 millones anuales, entre lo que abona su proveedor técnico (Adidas; un piso de u$s 10 millones) y los auspicios de sus sponsors (otros u$s 10 millones, como mínimo).

«Con orgullo y alegría, comunicamos que, desde el 2 de octubre, seremos main sponsor del Club Atlético Boca Juniors«, anunció la empresa, cuya marca «GARBARINO +» lucirá en el dorso de la camiseta xeneize, tanto para sus planteles de fútbol profesional masculino como femenino. Figurará debajo del número de cada jugador, en las equipaciones de todas las competencias -locales e internacionales- en las que el club participe.

Garbarino también tendrá cartelería dentro de La Bombonera y en las canchas de entrenamiento de Casa Amarilla y del centro de entrenamientos en Ezeiza, «además de múltiples activaciones, que potenciarán esta importante unión con el club xeneize«, señaló la empresa.

«El contrato firmado extiende el vínculo hasta el 30 de junio de 2023, período en el que, juntos, desarrollaremos nuevas unidades de negocios que acompañarán los éxitos deportivos», informó la compañía sobre esta asociación con el actual campeón del fútbol argentino.

De esta forma, Garbarino -cuyo titular, Rosales, es protesorero de San Lorenzo de Almagro- se convertirá en la cuarta marca que luce Boca en su camiseta, la más cotizada del fútbol argentino: Qatar Airways (pecho), Axion Energy (mangas) y Río Uruguay Seguros (número).

Adidas ingresó este año como sponsor técnico, durante la próxima década, gracias a un contrato que puede reportarle a Boca hasta u$s 15 millones anuales, en función de premios y logro de objetivos.

Qatar, por su parte, firmó su convenio en 2018, por algo más de u$s 6 millones cada 12 meses. Por su reciente decisión de cancelar sus vuelos a Buenos Aires, se especuló con que la aerolínea podría despegar, también, de franja dorada. Pero, recientemente, ratificó la continuidad de su patrocinio, hasta 2023.

Axion pagaría u$s 2,5 millones anuales y RUS, u$s 1 millón.

Es decir que, sólo con sus convenios anteriores, Boca ya recaudaba u$s 9,5 millones al año de sus sponsors.

No se informó oficialmente cuánto abonará Garbarino por su convenio. Frecuentadores del segundo piso de Brandsen 805 (oficinas del club) sugiren un valor intermedio entre Axion y Qatar.

La empresa modificó los colores de su marca. Será blanca en la camiseta titular y azul, en las alternativas. Todavía está fresco el recuerdo de LG, que se negó a cambiar su logo y estampó en la enseña azul y oro los colores de su clásico rival. Argumento más que suficiente para que la dirigencia xeneize, ya encabezada por Daniel Angelici, mandara a la B la renovación del convenio, que rigió entre 2009 y 2011 y había sido firmado por su antecesor. Curiosamente, el mismo dirigente que este año volvió a ser el presidente de la entidad: Jorge Amor Ameal.