Condena aRangeón:“Aunque tenga que llegar a laCorte Interamericana esto no va a quedar así»

Sandra Domene, abogada de las víctimas se refirió al polémico fallo contra el exproductor de moda Pablo Rangeón condenado a siete años de prisión por una de las seis causas de abuso sexual que tenía en su contra.



“Acá faltó coraje.Realmente les tembló el pulso”, con esas palabras la abogada Sandra Domene resumió lo que a su consideración fue el juicio contra el exproductor de moda Pablo Rangeón que finalmente fue condenado a la pena de siete años de prisión por abuso sexual.

La abogada expreso su disconformidad con el fallo y dijo que esto no puede quedar así. “Acá la Convención del Niño no existió para el Tribunal. Aunque tenga que llegar a la Corte Interamericana esto no va a quedar así. Estoy convencida de a quién estoy acusando, expresó.

Crítico también duramente al médico que revisó a una de las víctimas y que luego cambió su relato sobre la atención a una de jóvenes. “El médico que cosió a una de las chicas porque el imputado la había lastimado una de sus orejas. Acá cambió todo su relato. Fue horroroso”, sentenció.

Por su parte las víctimas también mostraron su desilusión por el fallo. “Estoy muy desilusionada, muy dolida. Yo hice lo que tenía que hacer el resto fue la Justicia”, expresó S.G.

La joven contó que vivieron cosas muy fuertes por parte de Rangeón y que “siete años de condena no son justo para alguien que hizo tanto daño”.