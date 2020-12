Cristóbal López suma a Norberto Oyarbide como columnista en una de sus radios

Coco Sily sumará a su programa radial al polémico ex juez, quien todos los viernes lo visitará en el estudio para hablar sobre temas «light»; bronca entre colegas por el intento de limpiar la imagen del ex magistrado Norberto Oyarbide, que cumplió sus funciones como Juez Federal de la Nación durante 22 años hasta que decidió renunciar en abril de 2016 en medio de cuestionamientos, será parte de Fuerte al medio, el nuevo programa que tendrá Sily en los mediodías de Radio 10, la emisora del Grupo Indalo.

Oyarbide fue noticia hace poco al contar en televisión que luego de su salida del Poder Judicial pasó dos años sufriendo ataques de pánico y sin poder salir de su casa. En esa oportunidad, el ex juez, que sobreseyó a Néstor y Cristina Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito en 2010, confesó que sufrió una “reacción social muy intensa y muy dura”. “Yo estuve casi dos años sin poder pisar la vereda de mi casa porque tenía gente en la calle que me gritaba cosas. Me gritaban cosas muy feas, lo que más me dolía era cuando insultaban la memoria de mi madre”, reconoció en PH: Podemos Hablar.

A pesar de que está siendo investigado por la Justicia por un supuesto enriquecimiento ilícito, Oyarbide se dará el gusto de integrar el equipo de Coco Sily, participando como columnista invitado todos los viernes, copita de champagne de por medio.

A quien no le gustó para nada la novedad fue al conductor Baby Etchecopar, quien arremetió duramente contra el exjuez. “Coco es divino y es un gran compañero, yo lo quiero mucho, ¿pero no te parece que poner a Oyarbide en un programa de radio es inmoral? A un tipo que tapó las causas de Néstor Kirchner. Pregunto. O, pregunto, lo está poniendo Cristóbal López y Fabián De Sousa [los dueños de la radio] a cambio de un favor para limpiarle la imagen destruida que tiene Oyarbide“, criticó el conductor en directa alusión a su colega Sily, que competirá en la misma franja horaria.

“¿Vamos a ver a Oyarbide como a un ser gracioso después de haberle perdonado el enriquecimiento ilícito a Néstor Kirchner? ¿Los oyentes van a ver como alguien simpático a un tipo que fue un inmoral desde la justicia?. Es lo mismo que si mañana, nombrame un personaje siniestro, es lo mismo que tener a Julio De Vido de columnista en un programa de radio. Bueno está [Amado] Boudou en programa de radio. ¿Qué mensaje puede dar Oyarbide?“, disparó Baby.