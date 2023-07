Cuánto cuesta la exótica camisa que usó Lionel Messi para su primera cena oficial con David Beckham

Leo se la jugó con una camiseta que generó revuelo y es de una exclusiva marca italiana.

Desde su llegada a Miami, Lionel Messi está en el centro de atención de todo el mundo. La exposición que está teniendo en la ciudad de Florida es impresionante y no se escapa ni un detalle de su actualidad. Sin embargo, se las ingenia para sorprender. Este jueves, Leo cenó en un exclusivo restaurante junto a David Beckham y sorprendió con un arriesado look estilo playero que no pasó desapercibido.

La vestimenta de Lionel Messi es un tema que está siempre bajo la lupa. El 10 tiene un estilo muy particular y no se encasilla con nada. Simplemente usa lo que le gusta y le queda cómodo. Al mismo tiempo, no suele tener estridencias en cuanto a precios o marcas, pero está claro que su ropa no es barata.

En este caso, la camisa que usó en la cena con Beckham, Sergio Busquets, Jorge Más, Antonela, Victoria Beckham y Elena Galera fue el foco de atracción: negra con un estampado particular en color blanco.

Beckham, Busquets y Lionel Messi salieron a comer en Miami.

¿Cómo es y cuanto sale la camisa de Messi?

Esta prenda es de la marca Amiri, conocida por sus diseños en este estilo. Actualmente, está agotada en todas las tiendas y no aparece en la web oficial. Sin embargo, se pudieron saber detalles claves.

En primer lugar, es una camisa de seda, con cuello italiano y botones de nácar hecha en Italia. A la hora de hablar del precio no es para nada barata: sale 876 euros, lo que al cambio es alrededor de 264 mil de pesos argentinos.

La jugada camisa que usó Lionel Messi para cenar con David Beckham. (Foto: Captura)