Denuncian al abogado de MáximoK por abuso de poder y desobediencia a funcionario público

Se trata de Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia, quien días atrás había denunciado a un grupo de jueces por haber fallado en su contra; la denuncia contra el abogado de Máximo Kirchner recayó en el Juzgado 8 que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti.

El tiutlar de la Inspección General de Justicia y abogado de la familia Kirchner, Ricardo Nissen, fue denunciado esta semana por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y obstrucción a la Justicia.

La causa recayó sobre el Juzgado 8 que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti, tras una denuncia realizada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina.

Recordemos que Nissen había denunciado ante el INADI a los jueces de la Sala C de la Cámara Comercial y había pedido su destitución, por haber anulado tres resoluciones suyas que imponían el cupo de género en los directorios de las empresas.

Por esta decisión, desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires repudiaron a Nissen y consideraron que la medida era un “amedrentamiento”.

¿Cómo escaló el conflicto?

En agosto del año pasado, Nissen ordenó por una resolución administrativa que las sociedades y asociaciones que se inscriban en la IGJ debían incluir en su órgano de administración “una composición que respete la diversidad de género” entre hombres y mujeres. La imposición generó controversias.

La medida fue discutida en la Justicia. Y en su fallo, los jueces Julia Villanueva y Eduardo Machín plantearon que la normativa impuesta por la IGJ “genera el interrogante acerca de si verdaderamente estamos en un ámbito en el cual el sexo o la orientación sexual de los nombrados debe o no ser relevante”. Los camaristas sostuvieron que “la llamada ‘perspectiva de género’ no impone siempre decidir a favor de la mujer, sino impedir que ella sea postergada por el hecho de serlo”. El fallo remarcó que “si bien parece indudable que las ‘acciones positivas’ ya vistas son temperamentos que se encaminan a ese objetivo sobre la base de ‘preferir’ al grupo a cuya tutela se ordenan, esa preferencia no puede realizarse a expensas de derechos de otros sujetos que también cuenten con amparo constitucional”.

Pero el titular de la IGJ no toleró el revés. En una nueva resolución, publicada en el Boletín Oficial, anunció que le iba a iniciar juicio político a los dos jueces por haber anulado su medida.

Nissen, enfrentado a denuncias de acoso

No es la primera vez que Nissen enfrenta incómodas situaciones judiciales. A finales del 2020, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina realizó una presentación para dar a conocer las situaciones que habrían pasado varias mujeres que pretendían cubrir cargos en la IGJ. Según dijeron, Nissen habría tenido con dos de estas mujeres actos lesivos en su contra: ambas relataban haber sido acosadas sexualmente a los efectos y promesas de que si accedían a la solicitud indecorosa, podían ocupar cargos vacantes en dicho organismo.

En aquel entonces, la Fundación puso en conocimiento al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entonces a cargo de Marcela Losardo.

“Las chicas tenían miedo, entonces nosotros le presentamos la denuncia ante la ministra Marcela Lossardo. Nissen. Tiene muchas denuncia de acoso, maltratos y manoseo, al escrito lo presentamos por mesa de entrada, pero pensamos que la doctora Losardo nos llamaría para ratificar personalmente ante ella nuestros dichos, cuestión que esto jamás ocurrió”, resaltó el titular de la Fundación, Fernando Miguez.