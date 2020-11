Disney+ ya está en la Argentina: cuánto cuesta y qué películas y estrenos clave le sacó a Netflix

Desde hoy ya se puede ver Disney Plus en la Argentina. Qué es Disney+, el nuevo servicio de streaming en Latinoamérica que compite con Amazon Prime y le sacó películas y series a Netflix. Cuál es el precio de la suscripción por mes y cómo es la alianza con Flow.

La espera terminó. Desde hoy, martes 17 de noviembre, ya se puede ver Disney Plus en la Argentina. Es la nueva plataforma de streaming del gigante del entretenimiento, que llega a América latina un año después de su desembarco en los Estados Unidos y Europa donde ya tiene 73.7 millones de suscriptores.

Y aunque la competencia entre las plataformas de streaming es feroz -con jugadores como Amazon Prime Video, HBO GO y la flamante Starzplay-, Disney+ apunta directamente a disputarle el reinado a Netflix. Porque Disney Plus (coloquialmente) tiene en exclusiva todo el catálogo de películas y series de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, además de producciones originales, convirtiéndose así en la única plataforma de streaming donde ver desde clásicos como ‘La dama y el vagabundo’ o ‘Toy Story’ hasta la nueva serie de la saga Star Wars (The Mandalorian) y también el esperado estreno de la película Mulan 2.

Además, Flow anunció la disponibilidad de Disney+ en su plataforma. El acuerdo incluye que los clientes de Flow y Personal podrán acceder a hasta 3 meses sin cargo a Disney Plus. Y después de los primeros meses bonificados, Disney+ tendrá un costo de $ 385 finales por mes y se podrá abonar por medio de la factura de los servicios. En esta primera etapa de integración entre ambas compañías, el cliente que posea un decodificador Flow y tenga una cuenta de Disney+, podrá acceder al servicio directamente a través de una aplicación.

Los suscriptores de Disney Plus pueden acceder a contenidos sin cortes publicitarios en hasta 4 dispositivos en simultáneo y tienen descargas ilimitadas en hasta 10 dispositivos, recomendaciones personalizadas y la posibilidad de configurar 7 usuarios, incluyendo la opción de que los padres y madres creen perfiles para que sus hijos e hijas vean películas adecuada a su edad.

Natalia Scalia, Líder de Direct To Consumer de The Walt Disney Company Latinoamérica reveló qué desafíos esperan a Disney Plus en la región. «Uno de nuestros pilares en este desembarco es la importancia del contenido local. Es por eso que además de títulos hechos durante estos años como Violeta o Soy Luna, hay actualmente 70 proyectos originales en curso en América latina en distintos estadíos de producción. Esperamos poder lanzar algunos de ellos en 2021«, adelantó.

Y aclaró que Disney+ estará dedicada a la familia, por lo que no ofrece contenidos para adultos producidos por Disney como la serie sobre Monzón.

La llegada de Disney Plus supone una gran noticia para los fanáticos de Star Wars: The Mandalorian,la exitosa serie ubicada en el universo de Star Wars creado por George Lucas y que se sitúa unos años después de los eventos de El regreso del Jedi.

Se puede ver la primera temporada completa y también la segunda, ya disponible en los Estados Unidos. «De acuerdo a cada título se irá decidiendo si los contenidos se estrenan al mismo tiempmo que en otros mercados. Pero en el caso de The Mandalorian, por su éxito y sus fieles fanáticos, no habrá defasaje», explicó Scaglia.

Si bien no hubo precisión de cifras, Scalia adelantó que la oferta de prelanzamiento por $3250 (final), es decir unos $ 270 por mes que finalizó el 16 de noviembre fue exitosa.