El enojo de Zverev con Federer: «No jugó en un año y sigue arriba mío»

El tenista alemán criticó el sistema del ranking ATP y se mostró molesto por las posiciones actuales.

Debido a la pandemia de coronavirus, algunos deportes debieron realizar algunas modificaciones, ya que la actividad estuvo suspendida durante un largo tiempo. En este caso, el tenis fue el que hizo algunos cambios en su sistema de puntuación y generó problemas entre los tenistas.

Es que la ATP decidió, para la conformación de su ranking, congelar los puntos obtenidos en 2019 y que sigan contando hasta mediados de este mes. Y también determinó que, desde marzo hasta agosto del 2021, esos mismos puntos continúen sumando, pero con un valor del 50%. Esto hizo que aquellos deportista que venían manteniendo un buen rendimiento, consideren esta medida como «injusta».

Este lunes, Alexandre Zverev habló y demostró su bronca para con este nuevo sistema y cuestionó la posición que mantiene Roger Federer, quien estuvo inactivo durante 13 meses, debido a una lesión en su rodilla. «Soy el mayor fan de Roger, pero no ha jugado por un año y, a pesar de ello, sigue por delante mío en la clasificación. En los últimos doce meses he hecho una final de Grand Slam, una final de Masters 1000 (en París-Bercy) y he ganado dos torneos (los ATP de Colonia 1 y 2)», disparó el alemán.

Además, en diálogo con Fox Sports, agregó: «No me importa el ranking con el sistema actual. Debería ser Top 4 o Top 5 del mundo con el sistema normal, pero lo que tenemos ahora es un poco absurdo. Hasta este momento, el sistema de clasificación utilizado ha sido un desastre«.