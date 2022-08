El Gobierno reconoció estar “preocupado” por la falta de reservas del BCRA

La oposición le exigió a Miguel Pesce que aclare si es están utilizando los encajes para mantener la cotización estable

Tras la disparada del dólar blue, durante el último mes, el Gobierno alcanzó una nueva “pax cambiaria” con el precio de la divisa informal por debajo de los $300 y el oficial sin sufrir grandes cambios. Sin embargo, esta escenario va en línea con que el Banco Central se desprenda de sus reservas para mantener la cotización planchada.

En lo que va de agosto, el BCRA acumula ventas en el mercado interbancario por unos USD 848 millones de dólares. Mientras que en 2022 lleva contabilizadas ventas netas en la plaza mayorista que ascienden a los USD 227 millones, lo que condujo a operar a la entidad bancaria en números rojos.

Ante este escenario el presidente de la entidad, Miguel Pesce, intentó llevar calma al asegurar que ya se manejó “con niveles de reservas más bajos” que los que ostenta ahora y, aún así, se pudo “afrontar la situación”. En este sentido, agregó que los niveles actuales “son apropiados para afrontar las obligaciones que el Banco tendrá por delante”.

Sin embargo, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, planteó un escenario diferente hoy por la mañana en diálogo con la prensa. Tras la pregunta de un periodista acerca de si “le preocupa las reservas del Banco Central”, el ex gobernador tucumano fue tajante: “Sí, por supuesto”. En este sentido, luego agregó que la situación “la vienen siguiendo muy de cerca”.

Miguel Pesce, Presidente del BCRA

Desde la oposición siguen de cerca la situación y dese el Congreso le exigen a Pesce revele qué acciones realiza para sostener la estabilidad monetaria, si está usando los encajes de los depósitos en dólares de los ahorristas, algo que ya fue desmentido por el propio funcionario:

“No, no, y, mire, cada vez que se ha puesto a prueba esto, no en nuestra gestión, en la gestión anterior también, todas esos hilos de rumores que se montan y demás caen en el vació al final, porque cuando la gente ha querido retirarlos los hay retirado sin ningún problema. Las cuentas que suelen sacar mis colegas son cuentas equivocadas que no tienen en cuenta algunos aspectos, el mercado cambiario y de la posición de cambio de los bancos, sacan cuentas que son erradas”, sostuvo ante la pregunta de un periodista al respecto.

Sin embargo, el proyecto de resolución, elaborado por Gerardo Milman, exige que Pesce “informe si se están utilizando o se considera utilizar los dólares que se encuentran en encajes/depósito/custodia para otro fin. En caso afirmativo, detalle las razones de su utilización”, señaló el proyecto de resolución. Y finalmente reclama: “Respecto a la emisión monetaria que autoriza el BCRA, indique a cuánto asciende la misma a la fecha. Asimismo, señale pormenorizadamente los criterios técnicos que fundamentan la emisión”.