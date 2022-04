El récord de 117 años que Boca rompió y la decisión de Battaglia

El Xeneize no levanta, el DT está en la cuerda floja y el equipo acaba de alcanzar una racha negativa histórica

Boca Juniors tuvo otra noche de furia en La Bombonera. El equipo no levanta, rescató un punto en el 1-1 ante Godoy Cruz solo por la gran actuación de Javier García, Darío Benedetto cargó contra sus compañeros y la gente se enfureció con los jugadores.

Desde que empezó el 2022, el Xeneize aún no pudo ganar por torneo local en su casa. Jamás en sus 117 años de vida estuvo tantos partidos sin lograrlo: derrota con Huracán y empates vs. Colón, Arsenal, Lanús y Godoy Cruz (cinco en total). Solo lo hizo por Copa Libertadores, en la segunda fecha de la fase de grupos y ante el débil Always Ready de Bolivia.

Sebastián Battaglia, en la cuerda floja, es el principal apuntado del mal momento de la institución. Por el clima caldeado, decidió suspender la conferencia de prensa luego del encuentro frente al conjunto mendocino.