EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo (8,28-34):

En aquel tiempo, llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los gerasenos. Desde el cementerio, dos endemoniados salieron a su encuentro; eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino.

Y le dijeron a gritos: «¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo?»

Una gran piara de cerdos a distancia estaba hozando.

Los demonios le rogaron: «Si nos echas, mándanos a la piara.»

Jesús les dijo: «Id.»

Salieron y se metieron en los cerdos. Y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y, al verlo, le rogaron que se marchara de su país.

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Mt. 8, 28-34:

🌾Dios libera.

1) Tan feroces:

Hay lugares, personas y situaciones que pueden sacar lo peor de nosotros. Es en esto donde debes aprender a controlarte, porque con toda esta situación podés convertirte en una persona feroz e inaguantable. En este tiempo en que vivimos podés aprender mucho, pero también pueden salir pasiones que no puedas controlar. Después de esta guerra que estamos viviendo muchos quedarán heridos. Es una guerra mundial, donde el arma es un virus. Las heridas no son de balas sino más bien de depresión, angustia y ansiedad. En donde también muchos se aprovecharon de esta situación, como así también nos dimos cuenta que para muchas otras cosas no estamos preparados. Hoy ayúdanos, Señor, a que no salga lo peor de nosotros.

2) Suplicaron:

Estos endemoniados suplican a Jesús. Hoy, Jesús, venimos a suplicarte por la paz y por el bienestar social. Danos la gracia de reconocernos como hermanos y ayúdanos a vivir en Vos. Que recordemos que tenemos una vida digna y somos merecedores de ella.

3) Testimonio:

Hoy Jesús nos sigue liberando de muchos males y nos llama a la paz de corazón. Luchemos contra aquello que nos atormenta. No pierdas la alegría y el entusiasmo, no dejes de pelear por tus sueños y por lo que amas. No tengas miedo porque Dios está con vos.