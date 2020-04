EVANGELIO DEL DÍA*

Lectura del santo evangelio según san Juan (11,45-57):



EN aquel tiempo,muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús.Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron:«¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación».Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo:«Vosotros no entendéis ni palabra; no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo, y que no perezca la nación entera».Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación; y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos.Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos.Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén, antes de la Pascua, para purificarse. Buscaban a Jesús y, estando en el templo, se preguntaban:«¿Qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta?».Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo.



Palabra del Señor

Jn 11, 45-56:

Dios obra.

1) Signos: esta es la palabra que usa Juan para referirse a los milagros de Jesús. Hoy más que nunca mira el milagro de tu vida como un signo, porque tu vida aún no está cumplida y tenemos mucho que hacer aquí en la tierra, incluso así encerrados como estamos. Tenés que seguir descubriendo los signos que te va poniendo Dios en tu vida. ¿Hoy cuál es el signo más grande que puso Dios en tu vida?



2) Que muera: es dar la vida por lo que se ama. Es esto lo que nos diferencia de una corriente ideológica. Nosotros no damos la vida por un pensamiento. Nosotros damos la vida por Jesús que está vivo. Hoy más que nunca estamos llamados a seguir remándola, poniendo optimismo y fuerza a esta situación que nos toca. No podemos ser cristianos que en estos tiempos prediquen la condena y la muerte. Anunciamos la vida y Cristo vive en vos.



3) La paz: ya iniciamos la Semana Santa. Pedí a Dios paz para tu corazón y alegría. Son las dos cosas a las que debemos resucitar, porque en estos tiempos las hemos perdido. Dios está a tu lado, poné de tu parte…