EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 16,1-13:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Un hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes.

Entonces lo llamó y le dijo:

“¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando».

El administrador se puso a decir para sí:

“¿Qué voy a hacer, pues mi señor me quita la administración? Para cavar no tengo fuerzas; mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa”.

Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero:

“¿Cuánto debes a mi amo?”.

Este respondió:

“Cien barriles de aceite”.

Él le dijo:

“Toma tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta”.

Luego dijo a otro:

“Y tú, ¿cuánto debes?”.

Él contestó:

“Cien fanegas de trigo”.

Le dice:

“Toma tu recibo y escribe ochenta”.

Y el amo alabó al administrador injusto, porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz.

Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas.

El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel; el que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto.

Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará?

Ningún siervo puede servir a dos señores, porque, o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero».

Palabra del Señor

[ 🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 16, 1-13:

💫¡Ser administradores!.

1) Derroche:

Inicia el evangelio mostrándonos a un tipo que derrochaba. Vos y yo somos administradores de la vida, no somos los dueños. En algún momento se nos pedirá la vida y nos iremos de este mundo. La pregunta en ese momento sería ¿qué hiciste?. Hoy vos tenés que recordar que la vida es corta y hay que vivirla y disfrutarla, pero no derrocharla. Tenés que ser respetuoso con la vida y con la vida de los demás.

2) Capacidad de elegir:

No todo en la vida es sí o no. La vida es eso, la capacidad de elegir. Y cuando uno administra su vida debe tener en claro que también se va a equivocar. Yo me equivoco y bastante ¿y vos?. La vida es un constante aprender, pero busca la astucia para ayudarte con la vida y no caer en la soberbia que te lleva a perderte en tu propia vida.

3) Señores:

No dejes que la búsqueda de la plata te lleve a perder tu vida y el objetivo de tu vida, que es la felicidad. Pero la felicidad «no es un estado de emoción» no es que soy feliz porque estoy alegre. La felicidad es un «estado de conciencia» porque si no, te vas o al pasado o al futuro. Yo puedo ser feliz hoy y aquí, con lo que tengo y con lo que soy. Rico no es el que más tiene sino el que menos necesita. Hasta el cielo no paramos.