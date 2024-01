Inventó una alarma casera para salvar a su tortuga de morir ahogada y se hizo viral

Es argentino y creó un dispositivo que alerta si un objeto, persona o animal cae a la pileta para evitar accidentes hogareños. Su modelo revolucionó las redes sociales.

En los últimos días una creación argentina revolucionó las redes sociales, se trata de la alarma casera que emite una señal su un niño, mascota un objeto cae dentro de una pileta para evitar accidentes hogareños.

El dispositivo es una creación de Alejandro, un amante de la electrónica oriundo de la localidad bonaerense de Cañuelas, que conquistó el universo de TikTok a través de una serie de invenciones ingeniosas.

Sin embargo, su último invento se volvió viral en cuestión de minutos, es que su macota familiar una tortuga que andaba suelta por el terreno cayó dentro de la pileta y pasó varias horas allí porque ningún miembro de la familia notó el accidente. Así fue que Alejandro tuvo la idea de la alarma “anti caídas”.

“Un día me acosté a dormir la siesta y cuando me desperté vi que la tortuga estaba en el fondo de la pileta. Una tortuga de tierra, dada vuelta. Me tiré para sacarla. Cuando la vi parecía muerta, pero luego abrió los ojos”, relató Alejandro a TN.com.

“Agarré unos cañitos de cobre, hice un sistema de péndulo, coloqué una alarmita que tenía tirada y un botón de encendido. Una luz roja permita saber cuándo está encendida. Luego agregué una batería y un twistor. Lo colocás en el agua cuando esté calma y un splash genera las ondas que van a hacer que suene la alarma”, explicó el creador del invento.

A lo que agregó: “Ya lo tenía en mente, pero la tortuga fue un recordatorio de lo importante que es cuidar de nuestras mascotas y niños. No quería que nadie más tuviera que pasar por una situación así”.

El hombre relató que por la viralización de su invento le ofrecieron comprarle el plano en 300 y 400 mil pesos, pero como padre de dos niños pequeños, sostiene que su idea es para salvar vidas y no quiere lucrar con ello. Por eso si algún usuario se comunica a través de su cuenta de TikTok puede solicitar el diagrama para poder replicar el aparato de forma gratuita.