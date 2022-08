Las imágenes del Milagro ya recorren la ciudad de Salta

20 DE Agosto 2022 – 13:55 Las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro están en la Vicaria de Nuestra Señora de Lourdes, en zona sur, con una agenda completa de actividades. Esta vez destinada a la «unción de los enfermos».

Fotografía: Jan Touzeau

Las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro ya comenzaron su peregrinar por las calles de Salta. «La pandemia dio vuelta las cosas porque desde las restricciones fueron las imágenes de nuestros Santos Patronos las que salieron por los barrios. Esa fue una excelente decisión que se va a mantener. Es por eso que hoy estamos en la Vicaria de Nuestra Señora de Lourdes visitando a todos los fieles de la zona sur», dijo Edgardo Giangreco, referente y ministro extraordinario de la comunidad.

En el templo ubicado en Radio Nacional y Radio Urquiza, del barrio Intersindical, se vive desde esta mañana un verdadero operativo con gente del SAME, de Protección Ciudadana de la Municipalidad, Policía de la Provincia, entre otros organismos, para la llegada de cientos es fieles que están atravesando problemas de salud.

«Este año es la primera vez que se realizará la unción de los enfermos en el marco de los cultos por el Señor y la Virgen del MIlagro. Es por eso que se denomina el Milagro de los Enfermos y es por eso que están llegando desde todos lados a recibir las bendiciones del padre Matías Jeréz», explicó Giangreco.

Muchos adultos mayores llegaban golpeados por la vida misma y por las enfermedades. Sin embargo, al momento de emitir declaraciones, los fieles del Milagro de Salta primero agradecen, luego piden para la comunidad y finalmente les piden por su salud en particular.

«Yo vengo a traerle todo mi amor a la Virgen y al Señor del Milagro. A eso vengo: a expresar amor. Pero también pido Pueblo salteño para que deje de sufrir las penurias de la inflación que no nos deja ni comer, sobre todo a los más viejos», dijo María Delfina que luego de todo eso que habló recordó que tiene la pierna quebrada desde hace 4 meses. «Bueno, vine a recibir la bendición para ver si se suelda el hueso alguna vez», dijo la mujer mayor riendo.

Las actividades comenzaron temprano con la oración del rosario de la aurora a las 7. Luego vino la misa del padre Jerez, con la unción de los enfermos. Para las 19 se realizará el rosario de los enfermos para pasar a celebrar las misa central, presidida por monseñor Mario Cargnello, quien se sumará a la procesión de antorchas por el barrio.

Para las 15,30 está programada la llegada de las imágenes y el ingreso se concretará por avenida Kennedy y avenida Moreno. Al encuentro del Señor y la Virgen del Milagro saldrán los miembros del Fortín Nuestra Señora de Fátima, efectivos de Policía Vial y personal de la comisaría 7ma. de barrio El Tribuno.

«Yo tengo una devoción grande por el Señor y la Virgen del Milagro; ellos me están sosteniendo. Tengo muchos problemas en mi cuerpo y ya no veo. Algunos me quieren operar del ojo que veo poco, pero otros ponen trabas. Sin embargo, yo hoy vengo a agradecer a nuestros Patronos porque cuidaron al pueblo de Salta durante toda la epidemia y le pido que nos perdone porque aún hay mucha gente que está lejos de Dios y no se dan cuenta lo mal que están, lo mal que hacen. Porque son el Señor y la Virgen del Milagros los que nos sostienen cada día», dijo Yolanda Flores, de 83 años, que reside en zona sur, y que llegó abrazada por sus nietos que se mudaron a su casa para cuidarla.

Yolanda Flores. Foto: Fátima Tejada

«A mí me dijeron que había una misa de sanación con las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro y entonces me vine porque vivo cerca», dijo María Ester que es una vecina jubilada de San Luis. «Pero yo no vengo a pedir por mi salud porque yo estoy operada de cáncer, vengo porque siempre voy a la Catedral, pero que ahora esté tan cerca es mucho mejor. Lo que yo vengo es a pedir por la salud de todos los adultos mayores y para que mejoren las condiciones de todos los jubilados porque cada vez estamos peor y ya no podemos vivir», dijo María Ester.

Para lo queda de la jornada está programada para las 20 otra misa en la cual se bendecirán las imágenes y cuadros de aquellas personas que se acerquen la Vicaría.

A las 21,30, a celebración del Milagro de los Enfermos finalizará con la presentación del Coro y Camerata de la Universidad Católica de Salta.

Mañana será el día de la despedida de las imágenes. A las 9,30 se realizará una Eucaristía y a las 10,30 se despedirá a las imágenes que se retirarán por avenida Roberto Romero, hasta el ingreso a barrio El Tribuno para tomar la avenida Ex Combatientes.