Macri calificó alGobierno como un“ejército de demolición” y adelantó que“se viene el segundo tiempo del cambio”

El ex presidente también criticó duramente a los sindicalistas Roberto Baradel y Pablo Biró.

El ex presidente Mauricio Macri estuvo presente en una reunión de la Fundación Libertad que se llevó a cabo en la ciudad Rosario. El fundador del PRO se refirió al actual Gobierno nacional como un “ejército de demolición” y aseguró que Juntos por el Cambio “volverá a ser gobierno en el 2023”.

Durante su discurso, Mauricio Macri apuntó contra el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel. El ex jefe de Estado comenzó diciendo: “Sin evaluación de aprendizaje, los alumnos no tienen futuro. Sin docentes que se sigan capacitando todos los días para darle a esos chicos las herramientas del siglo XXI, no tenemos futuro”.

“Tenemos que pelear, no podemos tener gremios que digan, como dice Baradel, ‘yo no quiero preparar a alumnos para que vayan a las empresas’. ¿Quién es este tipo? ¿De dónde salió?“, sentenció Mauricio Macri. Y luego cargó contra el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró.

El ex presidente indicó: “No podemos seguir conviviendo con señores como Biró, que tengan a todos los que nunca se subieron a un avión pagando 700 millones de dólares por año para que él y sus amigos manejen una empresa aérea que no funciona”.

“Lo que cuesta Aerolíneas Argentinas por año le permitiría al gobierno nacional poner en Santa Fe 33.000 gendarmes. No quedaría un sólo narco en la provincia. ¿Dónde están las prioridades que tiene este Gobierno?”, agregó el referente de Juntos por el Cambio.

Mauricio Macri también participó de un encuentro de la Fundación Pensar

El ex presidente se expresó mediante un video en la reunión de la Fundación Pensar en Mar del Plata. El encuentro contó con varios dirigentes del PRO a los que Macri le envío un mensaje: “Sigan trabajando, sigan preparándose, porque se viene el segundo tiempo del cambio. Nos hace falta mucha gente comprometida para devolverles la esperanza, la alegría y la calidad a la gente que se merece”. Temas relacionados:juntos por el cambioMauricio MacriRosario