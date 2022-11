MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lucas 16,1-8:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: «¿Qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido.» El administrador se puso a echar sus cálculos: «¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para cavar no tengo fuerzas; mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa.» Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: «¿Cuánto debes a mi amo?» Éste respondió: «Cien barriles de aceite.» Él le dijo: «Aquí está tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta.» Luego dijo a otro: «Y tú, ¿cuánto debes?» Él contestó: «Cien fanegas de trigo.» Le dijo: «Aquí está tu recibo, escribe ochenta.» Y el amo felicitó al administrador injusto, por la astucia con que había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz.»

Palabra del Señor

💫Tenía un administrador.

1) Acusaron:

Cuando el río hace ruido, agua trae. Por lo menos así dice el dicho. Es por ello que tenés que aprender, y tengo que aprender, a escuchar lo que hay a tu alrededor. Porque si varios te dijeron que te fijes un poquito más en ciertas cosas o actitudes tuyas, es porque algo te están viendo que vos no lo ves. Es necesario que aprendas a ver tu vida sabiendo que otros pueden ver cosas que vos no ves o no querés ver. Mira, todos tenemos errores y hay algunas manchitas en nuestros corazones que tenemos que resolver, pero es necesario aceptarlo y mirarlo para cambiarlo, porque en esta vida estamos para trabajar nuestra persona cada día y ser mejores.

2) Dame cuentas:

Dios tarde o temprano nos pide cuentas de lo que hacemos. Siempre digo que todo lo que hacemos aquí en la tierra repercute en la eternidad y, por supuesto, también aquí. Dios te pide cuentas en ciertos momentos y circunstancias de tu vida. Sos una persona que sabes lo que querés y lo que no querés, lo que hiciste y lo que no, pero tenés que tener la grandeza de parar la pelota y mirar para atrás, para aceptar todas las cosas que venís haciendo. Mira, te lo digo al estilo académico, como profesor que soy: vas a rendir en tu vida parciales, Dios te puede dar recuperatorios para esos parciales, pero, si seguís en la misma, llegará un final y ahí no hay recuperatorio. Dios te puede dar muchas chances… pero siempre hay un final.

3) Hábilmente:

La habilidad🟡🟡 de este hombre fue lograr un lazo de amistad con sus deudores, mostrarse benévolo y, además, dar una oportunidad. Capaz que en tu vida te manejas con dureza para los que te rodean, pero con vos sos oportunista. Capaz que hoy es necesario que te des una oportunidad de acercarte al otro, pues uno nunca sabe de quién irá a necesitar el día de mañana. Hasta el cielo no paramos.