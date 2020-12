Murió Máximo Ravenna, el reconocido especialista en nutrición

El famoso médico nutricionista llegó a la popularidad luego de que ayudara a adelgazar a Susana Giménez. maximo ravenna

El reconocido médico nutricionista Máximo Ravenna murió este viernes a la mañana, a causa de un cáncer contra el que luchó durante varios años. Tenía 73 años.

La noticia la confirmó Diego Pérez, paciente y amigo del médico. El famoso médico nutricionista llegó a la popularidad luego de que ayudara a adelgazar a Susana Giménez.



Desde la cuenta oficial en Instagram de la clínica de Ravenna aseguraron: “Hoy dejó de acompañarnos con su presencia, pero nos hizo su legado. Fue un pionero, un formador, un luchador incansable. Nos enseñó a cortar con lo que nos hace mal, ser medidos y tomar distancia. Y que por sobre todas las cosas, el estar juntos posibilita encontrar el mejor camino”.



Ravenna egresó de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires y de la Primera Escuela Argentina de Psicoterapias para graduados. Desde los comienzos de su extensa trayectoria se ha dedicado al estudio de la obesidad y los desórdenes alimentarios.



Realizó varios posgrados en diferentes universidades reconocidas internacionalmente, sobre todo en los Estados Unidos, entre las que se destacan Harvard Medical School, Jackson Memorial Hospital y American Psychological Institute of Science.



Su formación le ha permitido abordar la temática de la obesidad desde un punto de vista global, y no tardó en convertirse en una eminencia e integrar organismos nacionales e internacionales dedicados al estudio y tratamiento de este trastorno. En ese sentido, fue miembro regular de la AOA (Asociación de Obesidad Americana), de la NAASO (Asociación por el Estudio de la Obesidad de Norteamérica, por sus siglas en inglés), miembro titular de la SAOTA (Sociedad de Obesidad y Trastornos Alimentarios) y miembro adherente de la Asociación Argentina de Obesidad. Y a pesar del reconocimiento que se ganó desde muy joven, nunca dejó de participar en congresos y de capacitarse.



Tenía una cadena de clínicas especializadas en nutrición en diferentes ciudades de la Argentina, a las han asistido más de 100 mil pacientes a lo largo de 27 años. También contaba con centros médicos en Uruguay y Brasil.



A raíz de su prestigio en el área de la obesidad, muchos famosos se han dirigido a su consultorio. Susana Giménez, Diego Maradona, Daisy May Queen, Georgina Barbarossa, la Tota Santillán y Karina Mazzocco fueron algunos de los que se atendieron con Ravenna para adelgazar.



El “método Ravenna” se basa en el corte inmediato de los excesos, la medida de las porciones y la distancia entre las comidas. Su tratamiento era siempre interdisciplinario: un trabajo en conjunto de nutrición, psicología y medicina. Abordó la obesidad como un problema de conducta, una adicción o la tendencia a comer más de lo necesario.



Susana Giménez había manifestado en varias oportunidades sus deseos de bajar de peso antes de acudir al doctor Ravenna en 2006. En cuestión de meses, el nutricionista hizo que la diva lograra un cambio rotundo en sus hábitos y que recuperara la figura que tanto deseaba. Ella se entregó a una dieta hipocalórica que, con apenas 600 calorías repartidas en cuatro comidas, le permitió bajar de peso de modo acelerado. Además, como parte del tratamiento, estaba asesorada permanentemente por un personal trainer y por una cocinera especializada para seguir al pie de la letra el estricto régimen alimentario.