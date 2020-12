Vicky Xipolitakis le cortó el rostro en vivo a Germán Martitegui: “El tren ya pasó”

La mediática se cansó de esperar al jurado de MasterChef y se lo dejó muy en claro con un contundente mensaje.

Vicky Xipolitakis volvió a ser la protagonista de MasterChef y no precisamente por el guiso de llama con choclo y papines que debió preparar en el día previo a la Nochebuena. Más bien la Griega acaparó atención por sus terminantes palabras hacia Germán Martitegui.

Es que tras presentar «un alto guiso, con un poquitito de picante», tal como lo definió, el jurado fue muy crítico con la mediática. «La llama, pasamos y te dijimos que requiere cortarse chiquitita. Por suerte la cortaste un poco más chica de lo que la habías cortado, pero igual está como un poco dura. El resto de los ingredientes están bien, pero, bueno, los dos ingredientes que yo esperaba encontrar con cierto manejo de la cocina eran el choclo y la llama y eso no lo veo», le dijo, con su habitual tono serio y cortante.

«No entendí, pero está bien», le contestó, algo triste, Xipolitakis. «Igual nuestra relación se terminó. Te lo quería decir», agregó, sin filtro, despertando las risas y gritos del resto de sus compañeros. «Le cortó en vivo», murmuró, por ejemplo, Sofía Pachano (32).

Para los desprevenidos, desde que comenzó el certamen culinario, Vicky siempre coqueteó con Martitegui, pero él nunca definió la situación. Por eso la Griega fue lapidaria: «Ayer volví a mi casa y ya lo decidí, porque el amor no se mendiga. La verdad es que yo nunca me arrastré. El tren pasó, yo no espero más nada de nadie. ¡Tengo una fila!», lanzó.

Y sumó: «Ahora miro para el otro lado. Yo tengo muchos códigos. Italia (por Donato de Santis) no te puedo mirar. ¿Vos estás soltero, Damián?». La ocurrencia de Xipolitakis y la particular respuesta de Betular (se sorprendió ante la pregunta y por los nervios no supo ni qué contestarle) volvió a despertar carcajadas.

«Yo pensé que a 2021 llegábamos», bromeó entonces Santiago del Moro (42), conductor del ciclo. Pero lejos de soltar una sonrisa, la Griega fue nuevamente lapidaria: «Va a tener que remontar mucho».

Sorprendido, y para terminar el tema, el jurado por fin habló. Y lo hizo con un provocativo chiste navideño, como para dejar la puerta abierta: «Por ahí mañana bajo por la chimenea de tu casa», respondió, haciendo otra vez explotar el estudio.