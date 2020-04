Netflix liberó sus documentales en YouTube totalmente gratis

Si todavía no pagas la suscripción a la plataforma (y no tenés un amigo que te preste su clave), no te preocupes: Netflix liberó diez de sus documentales más educativos

Con la pandemia de coronavirus sacudiendo todavía al mundo y la mitad de la población guardada en sus casas, muchos servicios de streaming están tratando de hacer llegar su contenido incluso a quienes no son parte de sus sescriptores.

Muchas empresas han liberado material para promover el quedarse en casa. El concepto es entregar entretenimiento bajo techo gratuito para evitar que la gente salga y reducir el riesgo de contagio para todos.

Una de estas empresas es precisamente Netflix, uno de los gigantes del juego. La empresa acaba de anunciar que realizarán varios documentales. Estos estarán disponibles gratuitamente en YouTube. El enfoque del contenido parece estar orientado a educadores, que están buscando material para ayudarles a seguir enseñando a sus alumnos. Incluso si lo hacen desde casa.

Según Netflix, “Durante muchos años, Netflix ha permitido a los maestros proyectar documentales en sus salas de clases. Sin embargo, esto no es posible con las escuelas cerradas. Entonces, a pedido de ellos, hemos hecho una selección de nuestras funciones documentales y series disponibles en el canal de YouTube de Netflix en EE. UU”.

Si no eres educador, no te preocupes. Aunque sea material dirigido a ellos, no es excluyente. El material está disponible para todo público por la plataforma de videos YouTube, como ya habíamos especificado. Algunos de los títulos disponibles son los siguientes:

De la serie Our Planet está Planet Diversity, Frozen Worlds, Jungles, Coastal Seas, From Deserts to Grasslands, High Seas, Fresh Water y Forests. También están los documentaless Chasing Coral, 13TH, Knock Down The House, Hemelts, Zion y la ganadora del Oscar Period. End of Sentence. También están disponibles varios capítulos de la serie Explained: Music, World’s Water Crisis, Why Women Are Paid Less, The Stock Market, Cricket, ! y Racial Wealth Gap. De la serie Abstract: The Art of Design se encuentran en la lista los episodios Cristoph Niemann: Illustration, Tinker Hatfield: Footwear Design, Es Devlin: Stage Design, Ralph Gilles: Automotive Design, Bjarke Ingels: Architecture, Paula Scher: Graphic Design, Ilse Crawford: Interior Design y Platon: Photography. Por último, también está la serie Babies. Se encuentran disponibles los capítulos Love, Crawling, First Words, Sleep y First Steps.

Todos están en inglés con posibilidad de subtítulos. Puedes encontrarlos en esta playlist de la plataforma.