Patricia Bullrich analizó el fracaso electoral de Juntos por el Cambio y comentó que no la seduce la idea de volver a ser diputada.

Patricia Bullrich halagó a Cristina Kirchner: “Su jugada fue inteligente”

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, reflexionó sobre el fracaso de Juntos por el Cambio en las elecciones presidenciales de 2019 y elogió la “inteligente jugada” de Cristina Kirchner por elegir a Alberto Fernández como candidato para enfrentar a Mauricio Macri.

“Cuando Cristina llamó a Alberto Fernández y se bajó de la candidatura nos hizo jaque mate. La jugada electoral de la expresidenta fue inteligente. Igual nosotros tuvimos nuestros propios problemas”, reconoció, en diálogo con el canal A24.

Con respecto al armado de Juntos por el Cambio para las elecciones de medio término, la exministra de Seguridad aseguró que no se imagina siendo candidata a diputada nacional. “No hemos discutido mi candidatura, no tengo una decisión tomada“, contó. Y admitió: “No quiero ser diputada, ya he sido tres veces”.

En ese sentido, negó que haya un enfrentamiento con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, líder del sector de los moderados. “Yo no soy versus Horacio, toda mi vida he trabajado junto a Horacio“, apuntó.

Bullrich evitó dar precisiones sobre su futuro político, consultada sobre sus deseos para 2023, la exfuncionaria respondió: “No descarto nada, pero no quiero apurar nada”. Y remarcó que prioriza mantener la unidad del espacio.

Por último, la exfuncionaria de Cambiemos volvió a criticar duramente la gestión de la pandemia del gobierno de Fernández: “El Presidente chocó la salud y la economía“, dijo. “Alberto no ha tomado aún el mando presidencial, es como un barco sin norte. Lo veo nervioso, gritón, casi barrabrava”, concluyó.