Pese a restringir vuelos internacionales, para la directora de migraciones “es bueno que la gente se vaya a vacunar afuera”

El Gobierno ya da por descontado que la variante Delta ingresará al país, pero en un intento de posponer este suceso lo máximo que se pueda, desde mañana se restringirá de gran manera el ingreso de vuelos al país ya que solo podrán hacerlo 600 personas (argentinos o residentes) por el aeropuerto de Ezeiza.

En este sentido, habrá modificaciones en las fechas de los vuelos debido a este cupo, que reducirá los regresos para mejorar los controles y monitorear todos los arribos para demorar el ingreso de esta variante.

Sin embargo, contradictoriamente con la medida, la directora de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró que “es bueno que la gente se vaya a vacunar afuera porque deja una vacuna libre acá”. Sin embargo, luego defendió la restricción de vuelos ya que considera que “este momento no es el momento”.

Cargiliano aseguró sobre las restricciones que “no es un capricho, son muchos los datos que dicen que personas que llegan de afuera en cuatro días hacen síntomas; y si estaban contagiados, repartieron el virus por todos lados, por eso es clave el aislamiento”.

<img class=»alignleft size-full wp-image-934272 img-responsive lazyload img-responsive» src=»https://www.nexofin.com/archivos/2020/12/coronavirus-aeropuerto-ezeiza_x1x_crop1583958763137_crop1584009280643_crop1584054054631_crop1584923266411.jpg_258117318.jpg» alt=»» width=»829″ height=»466″ />

No obstante, reconoció que prohibir los vuelos no va a impedir el ingreso de la variante Delta, motivo principal por la que se avanzó con esta medida: “No estamos diciendo que no va a entrar la Delta, es muy ingenuo decir eso, le pasó a Israel, que tiene gran parte de su población vacunada”, indicó Carignano en diálogo con radio Mitre.

Sobre los argentinos que se encuentren en el exterior o planeen viajar durante la vigencia de esta medida aseveró: “podrán volver más tarde de lo que dice el pasaje”.

Al respecto, los pasajeros arribados deberán hacer cuarentena en un hotel. Y en este sentido dio más detalles de como será el procedimiento: “Serán las jurisdicciones quienes decidan dónde las personas van a realizar el aislamiento obligatorio de 7 días” tras arribar al país, agregó y volvió a insistir en la necesidad de cumplir con esta medida, debido a que las irregularidades detectadas en los últimos días, cuando funcionarios nacionales hicieron controles en todo el país y detectaron que el 45 por ciento de la gente que debe cumplir una cuarentena de siete días por haber llegado del extranjero no lo respeta.