Polémica: se filtraron audios que confirman que las listas de Milei fueron armadas por Malena Galmarini

Tras los rumores de un acuerdo político entre el líder libertario y Sergio Massa, se difundieron conversaciones que comprueban la alianza en territorio bonaerense.

En las últimas horas salieron a la luz una serie de conversaciones que confirman el acuerdo político entre el precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, y el ministro de Economía, Sergio Massa, para el armado electoral en la localidad bonaerense de Tigre.

La disputa en el territorio de los Massa, lleva como cabeza de lista para competir por la intendencia a la esposa del precandidato presidencial de Unión por la Patria, Malena Galmarini, quien tras una disputa con su antiguo pelele político el actual jefe comunal, Julio Zamora, logró un acuerdo con los libertarios.

De hecho, en los audios filtrados del armador político de Milei, en territorio bonaerense, Sebastián Pareja, admite que las listas las cerró “Malena”, por un “acuerdo que vino de arriba”, en referencia a una negociacion cerrada entre los líderes de los espacios políticos.

AUDIO Sergio Massa y Malena ponen los primeros candidatos de La Libertad Avanza en Tigre.

El que habla es Pareja, el armador central de Milei en Provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/7XdU5HAfwy — Bracesco (@Bracesco2023) July 23, 2023

“No sé si no fui suficientemente claro, lo voy a ser ahora para que quede claro. Es un acuerdo que no hay chances de no cumplir, es así, no estoy discutiendo si me parece bien o no, si hay un argumento, no estoy discutiendo anda de todo eso. Es así, hay una bajada de línea de arriba que hay que cumplir. Yo no tengo la solución, ellos acordaron”, indica el audio que fue difundido por el diario La Nación y las cuentas de Twitter: @Bracesco2023 y @AlberdianoArg.

En la conversación Pareja, habla del “acuerdo” para poner a Juan José Cervetto, un hombre cercano a los Massa, que incluso había sido elegido como consejero escolar en el 2013 por el Frente Renovador, y luego fue de primer candidato a concejal en Tigre.

“Si ellos acordaron que Cervetto tiene que estar adentro del Consejo Deliberante, eso significa que tiene que ser uno o dos de la lista, casi con seguridad. Ojalá tres, pero no es que estamos discutiéndolo, yo ya lo discutí y me dijeron que no es así, no puedo discutirlo más”, explica el audio filtrado.

La mano derecha del diputado nacional libertario, sostiene además que: “El único pedido de Malena es que Cervetto entre como concejal, eso es lo que tenemos que solucionar”.

Esta charla que se dio a conocer implica un nuevo escándalo en el armado electoral de Milei, que se suma a la denuncia por el cobro de las candidaturas, hecho que ya investiga la Justicia, y deja en una posición poco agraciada al candidato que se define como “anticasta” política.