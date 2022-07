Sin freno: tras alcanzar su récord, el dólar “blue” se vende a $336

La divisa que opera en el mercado marginal subió veintiún pesos pasado el mediodía y llegó a tocar los $338 para la venta. Por su parte, la brecha cambiaria con el oficial mayorista alcanzó un nuevo máximo histórico.

La escalada sin precedentes que protagonizan los dólares libres en la Argentina continúan generando preocupación en medio de la crisis financiera que no da tregua a los argentinos. En la cuarta rueda de la semana, el “blue“, la divisa estadounidense que se ofrece sin restricciones ni cepo en el mercado informal, se dispara un total de diecinueve pesos y cotiza a $336 en cuevas de la city porteña.

Pasado el mediodía, el billete verde paralelo llegó a operar con una ganancia de 100 pesos o 42% en el transcurso del mes de julio, lo que marcó un récord histórico de $338 para la venta.

Por su parte, el oficial mayorista avanza 22 centavos, a 129,60 pesos en el promedio de los bancos. De esta manera, la brecha cambiaria que lo separa del dólar informal se ubica en los 159,3 puntos porcentuales, superando el récord del 160,8% anotado este 21 de julio.

“Esta es la segunda mayor suba del informal en un mes desde 2010, siendo sólo superada por el salto de 65,3% en mayo 2020, que fue derivado del recalentamiento de la emisión monetaria por la pandemia”, resaltaron desde Portfolio Personal de Inversiones.

Los analistas de Research for Traders comentaron que “los inversores aún no confían en las medidas anunciadas días atrás por la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, las cuales no logran tranquilizar a los mercados”.

En lo que respecta a las paridades bursátiles, la tendencia alcista también se mantiene en el mercado financiero. El dólar MEP o bolsa, que surge de la compra-venta de bonos y le permite a los argentinos dolarizarse de forma legal pese al cepo cambiar, aparece en pantallas a $311,93, lo que representa un avance de $9 en relación al precio de cierre de la jornada anterior (+3%).

Por otro lado, el dólar contado con liquidación (CCL), que permite girar los dólares a una cuenta bancaria fuera de la Argentina, opera a la baja y se ofrece a $306,95, $2 menos que ayer (-0,6%). Así, se convierte en el valor más bajo del mercado de dólares libres.