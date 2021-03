“Sos bastante maleducado”: tenso cruce entre Fernando Iglesias y Victoria Tolosa Paz

El diputado de Juntos por el Cambio y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales se cruzaron al debatir sobre la reforma de la administración penal

El diputado nacional Fernando Iglesias, de Juntos por el Cambio, y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, protagonizaron un tenso cruce este miércoles en A Dos Voces, por TN.

El dirigente macrista y la representante del oficialismo debatieron por más de media hora sobre el rumbo del país y las políticas implementadas por los gobiernos de Alberto Fernández y Mauricio Macri. En un diálogo en el que por momentos se pisaban, no faltaron las chicanas y los reproches personales.

“Usted gritaba en el discurso, bastante maleducado”, le echó en cara Tolosa Paz por los gritos que el diputado emitió en la apertura de sesiones legislativas de este lunes. “Gritaba porque el Presidente nos toma el pelo y nos provoca cuando llama a ponerse de pie para aplaudir el personal d salud y no les da la vacuna”, se defendió Iglesias.

Los gritos en el Congreso volvieron a aparecer en otro tramo del debate cuando la funcionaria le espetó: “Me dio mucha vergüenza escucharlo gritar en vez de escuchar”.

Ante esa acusación, el diputado se comparó con los parlamentarios ingleses de la Cámara de los Comunes: “La invito a ver un debate parlamentario en Inglaterra para ver si cuando un orador provoca no le dicen algo. Eso forma parte de la democracia”.

Durante el cruce, Iglesias miró al conductor del programa y le preguntó: “¿Artemio no vino? Es difícil discutir así, porque es mujer, es bonita. Me traías a Artemio y me dejaba hablar un poco más”. El consultor Artemio López, afín al kirchnerismo, suele debatir regularmente con Iglesias.

Según el político, el oficialismo “pasó de combatir a la oligarquía vacuna a ser la oligarquía que se vacuna” y “este es el peor gobierno de la historia”.

Para Tolosa Paz, el diputado macrista “tiene una mirada muy sesgada, sobre todo con respecto a nuestra ex Presidenta y actual Vicepresidenta”-