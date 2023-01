«Tasa Milei»: Juntos por el Cambio pide derogar el nuevo impuesto a la actividad aeroportuaria

Diputados del principal bloque opositor presentaron un proyecto en el Congreso para derogar el controvertido impuesto a pasajes aéreos

El rol de Javier Milei dentro del Congreso Nacional ha sido muy cuestionado desde que asumió como diputado nacional, al libertario no solo se le señala por no haber presentado proyectos propios en la Cámara baja a lo largo de su mandato, sino que también se le adjudica la creación de un nuevo impuesto a los pasajes aéreos aprobado en el Presupuesto 2023; tributo que empezó a regir desde este mes y que Juntos por el Cambio pidió, a través de un proyecto de ley, derogar de inmediato.

El proyecto de ley que pide eliminar el nuevo impuesto a los pasajes de avión -que rige desde hace una semana- fue presentado por la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Germana Figueroa Casas, y solicita que se derogue el artículo 115 de la Ley de Presupuesto 2023 sancionada en noviembre del año pasado que crea una nueva tasa aeroportuaria que incrementa los pasajes de avión. A este impuesto los legisladores de JxC decidieron bautizarlo como «Tasa Milei».

Para la oposición, Javier Milei es el responsable absoluto de la creación del nuevo impuesto -publicado en el Boletín Oficial bajo la resolución 3/2023 del Ministerio de Transporte la semana pasada-, acusación que data desde el propio día de su sanción en el recinto, cuando la votación del tributo «Tasa de Seguridad de Aviación» -y que la oposición bautizó como «Tasa Milei»- se definió por apenas un voto: 123 afirmativos contra 122 negativos; lo cual provocó reiteradas críticas hacia el libertario, quien para ese momento estaba ausente en la sesión.

«Es muy frustrante. Hemos perdido la votación de una tasa por un voto. Eso es la creación de un tributo, es decir un impuesto… Si Javier Milei hubiera estado en su banca no se creaba. No todo son discursos también hay que votar… Por culpa de su ausencia se aprobó el aumento de impuestos. No sé si son cómplices o irresponsables», fueron algunos mensajes que, en ese momento, y tras la aprobación del impuesto, escribieron en sus redes algunos diputados de la oposición.

Qué dice el proyecto de la oposición

En ese contexto, y a tan solo una semana de que el Gobierno diera luz verde al impuesto aeroportuario, Juntos por el Cambio presentó un proyecto en las últimas horas para que la tasa quede sin efecto.

El impuesto lo que busca es financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), e impacta directamente en los costos de los pasajes de avión. Aunque el monto del nuevo tributo es bajo ($260,05 para vuelos internacionales y $260 para los de cabotaje), la oposición considera que esta normativa «supone una doble imposición».

«Lo relevante no es el monto del aumento que no supera los $260 pesos sino que el Estado sigue sumando nuevos impuestos que afectan a los ciudadanos y lo hace creando una doble imposición. Vivimos en un país extenso, deberíamos fomentar el transporte aéreo en lugar de encarecerlo», argumentó la diputada nacional Figueroa Casas (PRO), quien no estuvo sola en su pedido, sino que la acompañaron firmando el proyecto sus pares: Ricardo López Murphy, María Eugenia Vidal, Graciela Ocaña, María Laura Machado, Francisco Sánchez, Ingrid Jetter, Alberto Asseff, entre otros legisladores de JxC.

«El presente proyecto de ley tiene por objetivo derogar una de las tasas más injustas que se ha creado en los últimos tiempos», reza en los argumentos del proyecto de ley que consta de dos artículos.

Doble imposición tributaria

A su vez, la oposición explica que con la creación de la «Tasa Milei», lo que se generaron fueron dos tasas de seguridad, y advirtieron que «claramente esta situación podría ser cuestionada judicialmente». En ese sentido, explicaron que actualmente no hay diferencias entre la tasa de seguridad que cobra la ANAC, que fue rebautizada de seguridad operacional, y la nueva tasa de seguridad de la aviación que cobra la PSA, «con lo cual habría una doble imposición sobre el mismo hecho que es el servicio de seguridad a los pasajeros».

«Nos encontramos ante una duplicidad de tasas por igual concepto que requiere su revisión para evitar una doble imposición tributaria», explicó la oposición en su proyecto.

A su vez, Juntos por el Cambio describió cuál es la carga impositiva por un pasaje aéreo en la actualidad, y consideró que con la «Tasa Milei» no solo «atenta contra la economía», sino que quita oportunidades a los ciudadanos que deseen viajar en avión.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial respecto al impuesto, la tasa -que es un monto fijo cuyo valor no podrá superar el equivalente al 0,25% del sueldo básico del grado jerárquico de Oficial Principal de la PSA- se estableció en u$s1,40 para los vuelos internacionales y regionales.

Qué impuestos incluye en la actualdiad un ticket aéreo internacional

En ese contexto, el proyecto de ley presentado explica que un ticket aéreo internacional incluye hoy por hoy los impuestos:

PAÍS, del 30% (ley 27.541);

la percepción a cuenta del impuesto a las ganancias, del 45%;

la percepción a cuenta de Bienes Personales, del 25%;

el impuesto del 7% de turismo (Fondo Nacional del Turismo),

Más cuatro tasas: Tasa del concesionario Aeropuertos Argentina 2000, de u$s57; Tasa de Migraciones, de u$s10; Tasa de seguridad operacional percibida por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), de u$s8, yla nueva Tasa de «seguridad de la aviación» percibida por la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria), deu$s1,40.

Por el lado de los pasajes de cabotaje, los cargos son:

El impuesto al valor agregado (IVA) del 10,5%;

Ingresos Brutos,

tres tasas: la del concesionario, Tasa de seguridad operacional percibida por la de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la nueva tasa de «seguridad de la aviación» percibida por la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria).

«La creación de cualquier tributo, en este caso una tasa aumenta la ya elevada presión fiscal atentando contra la economía pero en este caso además recarga a quienes viajan en avión quitando oportunidades de utilizar los mismos a quienes tienen menos recursos para hacerlo y conspirando en contra de posibilitar la integración territorial de un país tan extenso como el nuestro a través de la utilización del medio aéreo como sistema de transporte», argumentó JxC, y reiteró: «Lo relevante no es el monto del aumento, lo relevante es que como Estado seguimos creando nuevos impuestos y tasas que afectan directa o indirectamente a todos los ciudadanos».