“Todavía me deben 3 millones”: Paulo Dybala desató un nuevo escándalo en la Juventus

El futbolista, actualmente en la Roma, declaró en el marco de la investigación Prisma

Paulo Dybala confirmó que Juventus le adeuda más de 3 millones de euros (REUTERS/Alberto Lingria)

“No recuerdo cuándo me pagaron el último sueldo, pero sé muy bien que la Juventus todavía me debe dinero”. Estas son las palabras que esbozó Paulo Dybala, según diverso medios italianos, durante su declaración de más de una hora ante la Guardia di Finanza en Roma el pasado 21 de febrero en el marco de la investigación Prisma, la cual estudia supuestos desajustes en los balances de la Juventus entre 2019 y 2021 y que le valió una quita de 15 puntos en la actual temporada.Te puede interesar: Asistencia en un momento clave y eufórico festejo: Ángel Di María dejó su sello en la goleada de Juventus en el clásico de Turín

Para los magistrados que coordinan la investigación (Mario Bendoni, Ciro Santoriello y el diputado Marco Gianoglio), la Vecchia Signora habría amañado las cuentas con plusvalías ficticias y maniobras salariales.

Según explica Gazzetta dello Sport, el caso de la Joya es por la temporada 2020/21 y los 3.7 millones que aún no cobró corresponden a salario aplazado por la pandemia del coronavirus. La entidad blanquinegra llegó a un acuerdo -marzo de 2020- con los jugadores por el que renunciaban a cuatro meses de su sueldo, por lo que el presupuesto del club no se vio tan dañado en plena pandemia. Sin embargo, meses después, la Fiscalía empezó a investigar este acuerdo, ya que no se trató de una renuncia del salario, como en un principio informó el club italiano, sino de un aplazamiento del pago de tres de los cuatro meses mediante un acuerdo privado, algo ilegal, que supuso un ahorro en el presupuesto para los de Turín.

“Cuando hicimos el acuerdo para el cambio de salario, sabíamos que si todavía tenía contrato, los salarios atrasados se pagarían como un aumento de los posteriores, si en cambio me iba, me lo tendrían que pagar de inmediato. Sé que en abril de 2023 la Juventus tiene la última oportunidad de pagar esos 3 millones más o menos, de lo contrario mi abogado hará peticiones por escrito, aunque espero no llegar tan lejos. Quiero que me devuelvan el dinero pero sin interponer ninguna demanda, evitando problemas para mí y la Juventus”, explicó el cordobés durante su declaratoria.

El rotativo también advirtió que los 3.7 millones que le adeudan al ahora jugador de la Roma de Italia fueron incluidos en le presupuesto de 2021/22 como “fondo de riesgo”, a diferencia de los atrasos en los salarios de Cristiano Ronaldo. En cuanto al acuerdo privado por el que Juventus se comprometía a pagar una suma millonaria por no renovar su contrato, está firmado tanto por el club como por la Joya, pero no fue registrado en la Federación, motivo por el cual el deportista podría ser inhabilitado por la fiscalía federal.

Sky Sport, en su momento, informó que el reglamento sostiene que “el club que pacte o les pague compensaciones, premios o indemnizaciones en contravención de las disposiciones federales vigentes, es reprimido con la multa del tanto al triple de la cantidad ilícitamente pactada o pagada, a la que podrá añadirse la pena de uno o más puntos en la clasificación”. También contó que el contenido del apartado 8 del mismo artículo, el cual examina el caso de los convenios o pagos olícitos que tendría que demostrar el Ministerio Público para pedir sanciones al futbolista: “Los socios que pacten con el club o en cualquier caso de recibir premios o asignaciones en violación de las normas federales está sujeto a la sanción de descalificación por una duración no menor de un mes”.