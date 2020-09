Un ex funcionario de CFK avisó que ya trabaja en un armado para competirle a Alberto

«Está claro que si este gobierno no cambia, fracasa», vaticinó uno de los hombres fuertes de los dos mandatos de la por entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner

“Está claro que hoy el peronismo está en ebullición y esa ebullición no se resolvió en las últimas elecciones. Naturalmente Alberto Fernández no tiene los atributos para ser el jefe del peronismo y no vamos a resolver el tema con una interna del partido justicialista. En este momento el partido tiene que acompañar a Alberto porque la única vez que un partido no acompañó a un Presidente de la Nación de su signo fue durante el gobierno de Fernando De la Rúa y ya sabemos cómo terminó. Nosotros podemos opinar y hablar pero eso no implica generar hechos que hagan caer al país en un desgobierno. Si el partido justicialista va a seguir respaldando a Alberto y Alberto no es justicialista, ¿dónde vamos los peronistas? Tenemos que conformar otra herramienta electoral y eso es lo que vamos a hacer el año que viene como una alternativa dentro del justicialismo. El partido justicialista apoyó y permitió llegar al poder con votos justicialistas a alguien que reiteradamente ha declarado ser socialdemócrata“, aseguró Moreno, en diálogo con Infobae.

Además, aseguró que el problema de la gestión se basa en que “Alberto Fernández toma las decisiones”: “De todos los candidatos que tenía a su alcance para elegir, Cristina eligió al peor. Muchos me dijeron que no importaba, que igual Alberto sería manejado por ella, pero solo el que no conoce a Fernández puede pensar que no va a tomar decisiones por sí mismo. Él es un hombre que gusta de tomar decisiones y ese es el problema: que las toma, no que no las toma”.

Luego fue más a fondo y aseguró que el jefe de Estado “es neoliberal”. “Es exactamente el mismo (que en los ’90 decía que había que achicar el Estado), un muchacho socialdemócrata que en términos económicos es un neoliberal como Cavallo. Hay que entender que son discípulos de la escuela austríaca de la que deriva el neoliberalismo. Suele creerse que esta corriente es una versión aggiornada del liberalismo pero no tienen nada que ver. Es más, en términos económicos los neoliberales coinciden con los socialdemócratas, por eso Cavallo pudo ser tanto ministro de economía de Menem y de Fernando De la Rúa. En síntesis, el Alberto Fernández que conociste en los 90 es el mismo que el que nos gobierna en 2020″.

Moreno también criticó el devenir de la economía y de las relaciones diplomáticas que lleva adelante el Canciller, Felipe Solá, al que le machacó “estar peleado” con la mayoría de los países latinoamericanos: “El propio Fernández dijo que es un gobierno de coalición y que no era un gobierno peronista, eso quiere decir que los peronistas estamos afuera. Cuando sostuvo esto, desde el peronismo le recordamos que un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma, yo respeto a todos los ministerios y a sus ministros aunque yo no gobernaría con más de ocho. Así las cosas el fracaso o el posible fracaso del gobierno de Fernández si no cambia en su esencia la política económica, de seguridad y de relaciones exteriores, en ningún modo podrá ser considerado como un fracaso del peronismo. Todos los ministerios que tiene Fernández son importantes, pero yo humildemente gobernaría con no más de ocho. Es la primera vez en la historia que estamos peleados con Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile al mismo tiempo. ¡Hay que pelearse con los paraguayos y los bolivianos! Hay que hacer las cosas muy mal para que algo así ocurra. Está claro que si este gobierno no cambia fracasa”.