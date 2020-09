Video:Isabel Macedo se emocionó durante una charla con Verónica Lozano

La actriz se quebró cuando aparecieron sus amigas en un tape. “Las extraño un montón”, reconoció.

Con la excusa del regreso de Floricienta a las noches de Telefe en el marco de los festejos por los 30 años, Verónica Lozano entrevistó, vía Skype, a Isabel Macedo para su programa Cortá por Lozano (Telefe, lunes a viernes a las 14.30).

En un contexto relajado en medio de la sección llamara Terapia Virtual, la actriz no sólo se refirió a la exitosa tira de Cris Morena, sino que además se emocionó cuando aparecieron videos de sus amigas dando testimonios de la relación, hoy a distancia, por el aislamiento social obligatorio y preventivo debido al coronavirus.

«Era muy mala preparando cosas dulces. No te digo que ahora soy una experta chef, pero me las rebusco bastante bien», se sinceraba Macedo con Lozano. Fue entonces cuando la conductora la interrumpió y le dio paso al testimonio sorpresa de sus amigas, Milagros Brito y Sol, para hablar del tema.

Isabel Macedo se emocionó cuando vio el tape con sus amigas. Captura TV

“Cualquier cajón que vos abras de la casa de Isa te vas a impresionar con el orden y la organización que tiene. Por eso yo digo que es una organizadora serial. Es de esas personas que en el caos… hay orden. Durante esta cuarentena todos la conocieron como una chef gourmet que cocina unas comidas espectaculares, como un crême brûlée delicioso“, especificó Sol acerca de la nueva actividad de Isabel.

Después fue el turno de Milagros, quien la deschavó: “Isabel en su vida había cocinado nada y cuando digo nada es nada… ni un huevo duro. Vos ibas a su casa y en la heladera no había nada. Un agua y una manzana podrida. Así que verla hoy como es una genia en la cocina, lo que disfruta, y lo hace con mucho amor. Es una de las cosas que más me sorprenden. Quiero que sepan que desarrolló nuevo, porque en su vida lo hizo“, destacó entre risas.

Al regreso del tape Lozano notó que Macedo estaba conteniendo las lágrimas. “Las extraño un montón, un montón. Son una parte de mi vida muy importante. Todas siempre vivimos en lugares diferentes… Ay, el único día que me maquillo y me manché toda. Hace 190 días que no me pinto una pestaña y se me manchó toda la cara en un minuto“, bromeó la actriz.

«Somos amigas hace muchos, muchos años. Van pasando cosas entre nosotras. Son como temporadas de una serie eterna de amigas que se aman y que cada una va teniendo sus cosas y su vida y su crecimiento en otros lugares. Siempre seguimos poniéndonos muy felices por lo que le pasa a la otra, pero obviamente antes por ahí era más fácil tratar de concretar un encuentro, aunque sea una vez por año, para vernos todas a la misma vez y ahora se complica y las extraño con todo mi corazón. Son una parte de mi vida muy importante”, destacó entre lágrimas.

«El vínculo está siempre intacto y es muy difícil de sostener. Es un valor muy importante para nosotros el de la amistad. Por eso te digo que es como en las series, donde entran otros personajes. Pero siempre hay como un elenco estable de mucho amor y cuidado, a pesar de la distancia estamos presentes con todas las cosas que vamos viviendo y eso no es nada fácil. Imaginate si viéndote en lo cotidiano es complicado, viviendo cada una en otro país u otra provincia, es más difícil todavía. Pero siempre nos ingeniamos para vernos de alguna manera y visitarnos. Siempre encontramos algún momento importante de la otra para estar, como el nacimiento de los bebés por ejemplo. Pero las extraño con toda mi alma», se sinceró

f: Clarín