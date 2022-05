Apelarán la prisión domiciliaria del exjuez Reynoso

El fiscal Amad presentará un recurso ante Casación para revertir el fallo.

El exjuez Raúl Reynoso fue favorecido con la prisión domiciliaria.

Insostenible desde lo médico. El fiscal general Carlos Amad anticipó ayer que apelará en Casación la resolución del Tribunal Federal 1 de Orán, que benefició con prisión domiciliaria al exjuez federal Raúl Reynoso.

Reynoso, condenado a 13 años de prisión el 26 de marzo de 2019 por favorecer a narcotraficantes con resoluciones judiciales, fue beneficiado el miércoles con prisión domiciliaria por padecer diabetes e hipertensión, afecciones comunes y de sencillo control.

Este diario se comunicó con Amad, quien confirmó que apelará la medida: «No estoy de acuerdo con la concesión de la prisión domiciliaria y, es más, creo que es un exceso porque el señor Reynoso está en buenas condiciones médicas. No es un enfermo terminal ni mucho menos. Así lo dijeron los médicos de la Corte».

Amad recordó que «él (por Reynoso) quería que lo vean los médicos de la Corte, nosotros estuvimos de acuerdo porque si los médicos decían que él se tenía que ir a su casa, yo iba a ser el primero en aceptarlo. Pero eso no pasó, los médicos de la Corte dijeron que, si bien estaba enfermo, si lo podía atender debidamente en el penal, el señor se podía quedar ahí».

Indicó que se consultó a las autoridades del penal si le podían brindar los cuidados: «Los médicos del penal emitieron informes donde especificaron que Reynoso padecía de diabetes e hipertensión, enfermedades que puede tener cualquier persona, y el Servicio Penitenciario afirmó que podían brindarle los cuidados, que estaban con la medicación al día».

«Lo único que podía pasar es que podía llegar a tardar un poco la asignación de turnos para llevarlo a algún lado en razón de su condición de interno de un penal», dijo Amad. En este punto no está de más hacer notar que cualquier persona que no cuente con una obra social o prepaga tiene que esperar turnos largos para ser atendida en la salud pública, a pesar de no purgar una condena por concusión y prevaricato, como el exjuez.

No obstante, el fiscal general indicó que «los jueces consideraron que tenía que irse a su domicilio. No estoy de acuerdo, considero que es una decisión arbitraria y la voy a apelar en Casación».

«Hay gente que vive con diabetes, y con los cuidados adecuados hace vida casi normal», insistió Amad.

De acuerdo a la resolución emitida en la tarde del miércoles, «el condenado Reynoso tiene que estar en su domicilio y cada vez que vaya a salir para ir al médico, etcétera, él tiene que dar aviso porque no puede salir a la calle sin permiso», explicó el fiscal.

Lo cierto es que, más allá de la gravedad de los hechos por los que fue condenado, el exjuez Reynoso se fue a su casa porque así lo estableció la resolución del Tribunal Federal 1 de Orán.

Cómo sigue el trámite

A partir de la resolución emitida por el Tribunal Federal de Orán, el fiscal Carlos Amad cuenta con diez días hábiles para hacer el recurso de Casación y presentarlo ante el Tribunal.

Una vez que Amad presenta el recurso, el Tribunal lo tiene que conceder o rechazar. “Entiendo que me lo van a conceder y luego esto irá a Casación, donde seguirá el trámite de acuerdo a los tiempos que se manejen ahí”, explicó Amad.

En marzo de 2020, Reynoso había obtenido el permiso de cumplir con su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario por problemas de salud. El 6 de mayo de ese año el fiscal solicitó el fin de este beneficio y el exjuez volvió al penal.