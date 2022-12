Consejos para que tu gato no destroce el árbol de Navidad

Cómo cuidar a tu felino y a los adornos navideños

La curiosidad natural de los gatos hace que les resulte difícil resistirse a los adornos y decoraciones navideñas. A continuación, algunos consejos para evitar que destroce el arbolito.

Repelé a tu gato del árbol de forma natural

Una manera de mantenerlo alejado es hacer que huela mal desde la perspectiva del gato. Algunos ejemplos de repelentes para gatos son:

– Vinagre de manzana: es una sustancia con un olor que los gatos no disfrutan. También repele naturalmente a los bichos.

– La cáscara de naranja cerca de la base del árbol funciona bien, o se puede usar un spray casero con un poco de jugo de naranja.

– Spray repelente para gatos, que sólo tiene un olor perceptible para ellos.

Colocá el árbol y tus adornos en alto

Poné todo lo que sea especialmente atractivo en lo alto y fuera de su alcance. Considerá la posibilidad de mantener los adornos colgantes hacia el centro del árbol, en lugar de ponerlos del extremo de las ramas más bajas. Intentá que el árbol no esté en el suelo para que no sea tan accesible. Empleá alguna estructura que aumente la altura total.

Colgá los adornos de forma segura

Los adornos deben estar bien sujetos. Si es poco probable que se caigan, tu gato puede perder el interés. Añadí peso a la base del árbol y asegurate de que es estable para evitar que se caiga si el gato salta sobre él. Si es muy travieso, probá de fijarlo a la pared en la parte superior, por ejemplo.

Elegí adornos irrompibles y seguros

Es recomendable que uses adornos irrompibles, no brillantes, de plástico o blandos. La serpentina o lazos son altamente atractivos para ellos. No pongas velas reales ni adornos de bolas de nieve, ya que están llenos de agua y sustancias tóxicas para los gatos.

Cubrí el cableado eléctrico

Los cables eléctricos son un tentador juguete para masticar y un peligro muy real. Cubrí cualquier cableado expuesto con tubos de plástico y apagá las luces de la red eléctrica cuando tu gato esté solo en casa.

Creá un espacio de juego novedoso para tu gato

Es recomendable que crees una zona de juego nueva dedicada a tu mascota un poco más alejada del árbol para que sienta más curiosidad por esa zona novedosa que por el pino.

Fuente: Computer Hoy