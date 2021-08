Señales que hay que atender para saber si tu teléfono está alojando un virus

Actualmente las amenazas cibernéticas pueden ser de las más variadas naturalezas. Adwares, malwares, ransomware son todos nombres que deben poner en alerta a los usuarios, y con los que deben familiarizarse para no ser víctimas de estafas o robo de datos personales como contraseñas, imágenes, videos y mucho más.

Cómo saber si el teléfono está alojando un virus

La causa más común es haber descargado del AppStore (en el sistema operativo de Apple, iOS) o PlayStore (en Android) una versión no original de alguna aplicación. Normalmente nos llegan a través de servicios de mensajería como WhatsApp, Facebook Messenger, Twitter, o el chat de Instagram.

Otra de las amenazas más frecuentes es aquella que puede llegar como un enlace compartido por parte de algún contacto conocido, o no. En realidad, estas son más fáciles de detectar porque pueden contener ofertas, exceso de publicidad o sorteos inexistentes y frente a ello, lo que hay que hacer es simplemente ignorarlas. Esta táctica de ciberdelito se denomina phishing, porque justamente lo que se propone es “pescar” víctimas haciéndose pasar por una persona de confianza, una empresa o una institución reconocida.

Si el usuario detecta que las aplicaciones nativas -aquellas que se encuentran en el escritorio del smartphone y a la que se accede a través de un ícono propio- son sustituidas por otras, es porque el móvil fue infectado por un virus. Este es un tipo de comportamiento bastante característico de algunos malwares extremadamente dañinos como el FluBot, que puede robar dinero y tomar el control del dispositivo.

El rápido gasto de batería y de datos móviles también es una señal de presencia de virus. En este sentido, es conveniente que se revise qué proceso está provocando ese elevado consumo.

Por último, una señal certera de que está pasando algo extraño es si mientras navegamos se nos redirige a páginas desconocidas. Igual de sospechoso es que aparezca publicidad no deseada y en páginas que no se espera. En este caso, se recomienda no hacer clic nunca en la publicidad.

Cómo eliminar un virus

Lo primero que hay que hacer es reiniciar el dispositivo en modo seguro. En Android, basta con pulsar el botón de encendido/apagado. Se abrirá un menú en el que se deberá presionar ‘apagar’. Tras reiniciar el dispositivo no funcionará ninguna aplicación, pero el virus tampoco. Tras reiniciar el móvil en modo seguro, te recomendamos desinstalar aplicaciones que consideres sospechosas. En caso de no poder desinstalarlas, los pasos a seguir son: ‘Ajustes’–> ‘Seguridad’–>’Aplicaciones con acceso de uso’ y quita estos accesos al virus.

Otras apps para detectar amenazas en el dispositivo

Si se trata de un Android, existen softwares para detectar aplicaciones dañinas, como la herramienta Play Protect. Solo hay que entrar en Google Play, abrir el menú y buscar en la sección Play Protect.

iOS no tiene un sistema nativo de detección de amenazas o aplicaciones fraudulentas. En estos casos, Apple aconseja que se actualicen todas las apps y el propio teléfono.