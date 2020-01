Cuernos del Diablo: el increíble fenómeno que apareció en Qatar <p>Elías Chasiotis, un fotógrafo griego que se encontraba de viaje en Qatar, fue quien hace algunos días salió a caminar durante la madrugada sabiendo que iba a transcurrir un eclipse anular.</p><p>Se trata de un fenómeno que sucede cuando la luna tapa el centro del sol. Pudo entonces tomar fotos donde, al inicio del suceso, se formaron los “cuernos del diablo”.</p><p>La secuencia al inicio no se entiende y parece que están emergiendo unos cuernos del mar. Pero con otras imágenes que Chasiotis sacó, se puede entender mejor cómo se están moviendo el Sol y la Luna.</p><p>El experto en imágenes quiso retratar el momento central del hecho, cuando la luna tapa al sol y se forma un anillo de fuego pero, desde la zona donde él se encontraba, pudo apreciar el final.</p><p>El hecho ha sido bautizado en las redes sociales de dos maneras: como “Los cuernos del diablo” y como “el amanecer del diablo”. Muchos de los usuarios criticaron las fotos y dijeron que fueron editadas con Photoshop, pero las imágenes son reales.</p><p>“Realmente fue la atmósfera la que ayudó a crear la imagen. El círculo oscuro cerca de la parte superior del Sol enrojecido es la Luna. Esto es porque, en el camino, la atmósfera tenía una capa de inversión de aire inusualmente cálido que actuó como una lente gigantesca y creó una segunda imagen”, explicó Elías Chasiotis en Astronomy Picture of the Day.</p><p>Fuente: Mitre</p>