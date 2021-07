DomingoCavallo:“Si el Gobierno devalúa sin estar convencido y unido puede ocurrir unRodrigazo”

El ex ministro de Economía participó de un foro empresario y sostuvo que la crisis actual es más «difícil» de resolver que una hiperinflación El ex ministro de Economía,, analizó la situación económica actual que atraviesa la Argentina y advirtió que. Sus declaraciones se hicieron en el marco de un evento organizado por el Foro Empresario Argentino, en el que aseguró que “hace diez años que vivimos en estanflación” y consideró que “es el problema económico más complicado para resolver, más que una hiperinflación”.

Al mismo tiempo, el economista explicó que “cuando se produce un fenómeno de hiperinflación como ocurrió entre el 88 y el 90, queda en evidencia de que obviamente la organización de la economía y los manejos que se hicieron hasta ese momento deben ser cambiados integralmente”.

“Es un fenómeno dramático, grave. Pero si uno encuentra la forma de señalar una nueva organización económica y convence a la gente de que a partir de ese momento las reglas van a cambiar, las explica bien y la gente le cree, uno puede parar la híper”, continuó.

“Una estanflación es más complicada porque la gente no está convencida de que se necesitan grandes cambios. Más bien se piensan en soluciones que son parches, que son muy parciales. Se arregla uno y se desarregla otro, que es lo que pasó a lo largo de los últimos diez años”, aseguró Cavallo.

En ese sentido, opinó que la Argentina está en “una situación particularmente difícil” y que “el gobierno sigue confiando en controles, en intervenciones, en estatizaciones, en cierres de las economía que son la causa de que estemos tan mal”, aseveró.

Sobre el rol del ministro de Economía Martín Guzmán, Cavallo dijo que “entró al gobierno con la misión y la idea de la normalización de la deuda que ciertamente era algo que se necesitaba. Pero en todos los demás aspectos no influyen sus opiniones, no las conozco pero las imagino porque es un economista profesional relacionado a un premio Nobel como (Joseph) Stiglitz, por lo que no se puede decir que no conoce la teoría económica”, apuntó.

De todas formas, dijo que “el Gobierno tiene otros integrantes y tiene una gran influencia intelectual de la gente que rodea a Cristina Kirchner, particularmente del gobernador Axel Kicillof, que tiene ideas completamente diferentes a las ideas convencionales que han permitido que progresen muchos países del mundo”, cuestionó el ex jefe del Palacio de Hacienda durante la década del 90.