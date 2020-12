El hijo de Alberto Fernández se cambiará el nombre en el DNI: ¿cómo se llamará?

«Mi nombre del DNI no es un nombre con el que me sienta cómodo y pido que no me llamen por él», dijo el joven Estanislao, también conocido como Dyhzy

El 10 de diciembre se cumplió un año de Alberto Fernández como presidente de Argentina. Y para su hijo Estanislao, también conocido como Dyhzy, también se cumplieron 12 meses de vivir este proceso. Si bien se mantiene lejos de los medios y del gobierno de su padre, el 2020 no fue sencillo de llevar ya que los medios pusieron su foco en él y hasta realizó una denuncia penal contra un portal por discriminación y hostigamiento.

El hijo de Alberto Fernández analiza cambiar su nombre en el DNI

¿Cambia el nombre?

A un año de la asunción de su padre, Dyhzy volvió a dar una entrevista con el periodista Julio Leiva para el segmento Caja Negra de Filo News. «Mi nombre del DNI no es un nombre con el que me sienta cómodo y pido que no me llamen por él. Me he planteado cambiarlo por Tani que es como me llaman todas las personas que me quieren», aseguró en la charla.

Con respecto al último año, quizás uno de los desafíos más grandes para Dyhzy fue la exposición en los medio de comunicación y cómo lo trata la prensa cada vez que realiza notas sobre él. «Es una batalla que siento que ya la perdí. Cuando hacen una nota sobre mi, de qué me sirve estar quejándome y estando mal por cómo se me identifica y se me objetiviza», indicó. Y agregó al respecto: «También siento que lo hacen para buscar una reacción de mi. Pero por otro lado, si no salgo a aclarar eso quién lo va a hacer».

El hijo del Presidente indicó que abandonó su carrera de cosplay

Pandemia

La pandemia del coronavirus también perjudicó al hijo de Alberto Fernández pero eso no evitó que continuara con sus planes. Clases de guitarra por Whatsapp, clases de canto y música fueron algunas de las actividades que realizó durante la cuarentena. Hasta compuso un tema que aún no tiene nombre pero que le gustaría grabar en algún momento.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Dyhzy fue su activa participación en el cosplay. Sin embargo, explica que siente que tocó un techo en esa actividad y no sabe si continuará en ella. «Siento que no tengo otra forma de explotarlo y por eso lo dejé. No el drag sino el cosplay que ya lo abandoné», comentó en la entrevista con Julio Leiva.

En cuanto a su vida diaria, Dyzhy continúa con su trabajo como diseñador gráfico en una aseguradora. «A mí no me mantiene nadie ni quiero que lo hagan. No dejo mi laburo porque es lo que me da de comer«, explicó y sumó que tiene otros ingresos extra como ilustrador, marketing digital y cuestiones relacionadas a la música.

