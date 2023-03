En medio de la expectativa por su anuncio electoral, Macri irá a Rosario

Ante el abandono por parte del Gobierno de la ciudad tomada por bandas narcos, el ex mandatario prepara un encuentro con los principales referentes opositores, en su regreso de Europa.

El próximo fin de semana, Mauricio Macri volverá de su viaje a Europa y el lunes 20 tiene previsto ir a Rosario para dar un fuerte mensaje sobre la inseguridad y la lucha contra los narcos, además de reunirse con los opositores santafesinos y presentar su último libro.

Duros cuestionamientos de la oposición

Esta semana, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dio explicaciones sobre su gestión ante los diputados nacionales. La sesión especial, se llevó adelante en medio de fuertes tensiones por la grave situación que atraviesa Rosario y la violencia narco.

La escalada de violencia de las últimas semanas, es uno de los principales cuestionamientos hacia el funcionario nacional, por parte de la oposición. Es que mientras el ministro exponía los números de su gestión, la oposición pidió la palabra y reclamó que empiecen con las preguntas.

El primer legislador en tomar la palabra fue el vicepresidente de la comisión de Seguridad Interior, el radical Juan Martín: “En 2023 llevamos 63 homicidios en Rosario en 68 días, casi uno cada día. Vemos un crecimiento constante de los datos de la muerte. El año pasado fueron 288 homicidios dolosos”, inició.

A lo que Fernández, comentó que de los “8.875 millones que se destinaron a Santa Fe, la mayoría fue a la ciudad de Rosario”. Además, aclaró que ese monto surge de un total de 17.000 millones de pesos, que se redistribuyeron entre las provincias.

A la espera de su definición política

Quienes lo conocen dice que ya tiene un decisión tomada: ¿la de no presentarse como candidato? Esa es la respuesta de su entorno. Entre fines de marzo y mediados de abril despejará la gran incógnita sobre su futuro y dará lugar a la definición de su sucesor/a, lugar que disputan el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la diputada María Eugenia Vidal y la presidenta del Pro, Patricia Bullrich.

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich confían en que Macri no será candidato, y a su vez, entendieron que el ex mandatario no expresará su favoritismo por ningún precandidato presidencial. Patricia Bullrich se presenta como una niña rebelde.

Macri sigue en contacto con los referentes del PRO y algunos de la UCR, y lo cierto es que mejoró en las encuestas.0

“Está seguro de que puede ganar las PASO y las elecciones presidenciales, pero no cree que después pueda gobernar”, dice alguien de su entorno. Lo que quiere decir es que el ex presidente piensa que sus socios de JxC, tanto el radicalismo como la Coalición Cívica, no apoyarían su idea de aplicar medidas drásticas para las reformas que hacen falta.