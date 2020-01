En pocos días hubo 20 denuncias sobre secuestros virtuales en Salta, ¿qué hacer?

Se realizaron en Capital y solo una está siendo investigada los delincuentes lograron cometer la estafa.

16 Ene 2020

En lo que va del año se registraron 20 denuncias catalogadas como “tentativas” de estafa con la modalidad de “secuestros virtuales”. Solamente una de estos delitos está siendo investigado porque los delincuentes lograron su cometido.

Según indicó el área de Delitos Económicos de la Policía de Salta, la modalidad de la estafa se repite: “Los delincuentes llaman a número de teléfono fijo, atiende una persona y le dicen que un familiar suyo sufrió una accidente. Una vez que notan que la persona modificó su estado emocional, le avisan que en realidad ese familiar está secuestrada y le piden que les pase su número de tarjeta de crédito”, contó Daniela Ale de Delitos Económicos.

Desde la Policía advirtieron que, igualmente aunque se corrobore que el secuestro fue falso, se realice la denuncia. También aseguraron que los casos se dieron solamente en la capital salteña.

Avise al 9-1-1 y haga la denuncia de este hecho.

Las recomendaciones de la Policía:

«Cuando reciban la llamada con este mensaje de que un familiar sufrió un accidente, corte el teléfono. Inmediatamente intente comunicarse con su familiar. Si no puede hacerle – porque no responde o no da la llamada- avise al Sistema de Emergencias 9-1-1 quienes podrán movilizar recursos para que chequeen el buen estado de esta persona que, supuestamente, ha sido secuestrada», recordaron desde la Policía.

Si usted pudo dar con su familiar, igualmente avise al 9-1-1 y haga la denuncia de este hecho.