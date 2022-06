Escándalo en la F1 por comentarios racistas de Nelson Piquet hacia Lewis Hamilton

El ex piloto brasileño encendió la polémica por sus dichos contra el siete veces campeón del mundo

Escándalo en la Formula 1 por comentarios racistas de Nelson Piquet, ex piloto brasileño, contra el británico Lewis Hamilton. El lamentable episodio obligó a la reacción de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y el equipo de Mercedes, quienes expresaron su apoyo para con el siete veces campeón del mundo, que también salió a contestar a través de las redes sociales.

Piquet, tricampeón en la máxima categoría del automovilismo mundial (1981, 1983 y 1987) hizo referencia al choque que Hamilton y Max Verstappen protagonizaron durante la primera vuelta del GP de Reino Unido en julio de 2021. “El negrito metió el auto y lo dejó porque no tenía como pasar a dos autos en esa curva. Jugó sucio. Su suerte fue que solo el otro (Verstappen) se jodió“, expresó con desprecio el hombre de 69 años.

En aquella oportunidad el piloto de Red Bull debió abandonar la carrera, en medio de una feroz lucha por el título que luego tuvo al neerlandés como flamante campeón de la temporada 2021. Verstappen, que se coronó en la última carrera del año pasado tras una definición apasionante, está en pareja con la hija de Piquet, Kelly.

Hamilton no dejó pasar los dichos del ex piloto brasileño, próximo a cumplir 70 años, y salió al cruce en su cuenta de Twitter: “Son más que palabras. Estas mentalidades arcaicas deben cambiar y no tienen lugar en nuestro deporte. He estado rodeado de estas actitudes y sido víctima de ellas durante toda mi vida. Ya hubo mucho tiempo para aprender, ahora llegó el momento de pasar a la acción“, escribió la estrella de Mercedes.

“Condenamos en los términos más enérgicos cualquier uso de lenguaje racista o discriminatorio de cualquier tipo. Lewis ha encabezado los esfuerzos de nuestro deporte para combatir el racismo, y es un verdadero campeón de la diversidad dentro y fuera de la pista. Juntos, compartimos la visión de un automovilismo diverso e inclusivo, y este incidente subraya la importancia fundamental de seguir luchando por un futuro mejor“, lo respaldó con un comunicado la escudería alemana.

La FIA, por su parte, repudió “enérgicamente cualquier lenguaje y comportamiento racista o discriminatorio, que no tiene cabida en el deporte ni en la sociedad en general. Expresamos nuestra solidaridad con @Lewis Hamilton y apoyamos plenamente su compromiso con la igualdad, la diversidad y la inclusión en el deporte del motor“. Temas relacionados:Fórmula 1Lewis HamiltonNelson PiquetNo al racismo