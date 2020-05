EVANGELIO DEL DÍA💫🌹

Evangelio de hoy

Lectura del santo evangelio según san Juan (17,20-26):

En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo: «Padre santo, no sólo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno; yo en ellos, y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, éste es mi deseo: que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas, antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos.»

Meditación del Evangelio por el P. Luis Zazano💫🌹

Jn 17, 20-26: Levantar la mirada.

1) Creerán en mí: cuántos en este tiempo están conociendo a Jesús. Muchos lo van descubriendo y van comprendiendo que es un Jesús que está de nuestro lado y nos está acompañando en este tiempo difícil y doloroso. Hoy Jesús está tocando muchos corazones y también está forjando un nuevo Pentecostés en muchas personas, para que ardan los corazones. Hoy damos gracias a Dios por vos, que en este tiempo de pandemia te encontraste o te encontrarás con Él.

2) Seamos uno: cómo nos viene insistiendo Jesús por la unidad entre nosotros y cuán triste es ver que los humanos nos dividimos, incluso en temas religiosos. Cuánto nos cuesta ponernos de acuerdo y cuán duro y difícil es la unidad también en la familia. Uno de nuestros errores es que, cuando manifestamos una idea, atacamos a la persona. Es como que lo primero que hacemos es liquidar al cartero que trae el mensaje. Y a esto me refiero tanto en lo civil como en lo religioso y en lo familiar. Hoy pidamos el don de la tolerancia y el poder aprender a generar diálogo.

3) Estén conmigo: qué lindo saber que Jesús nos tiene algo preparado, que vos y yo estamos en la lista de preocupaciones de Jesús. Es verdad que hay veces que queremos que se apure, pero bueno, estamos en su lista. Señor Jesús, danos la gracia de vivir en ti y poder esperar en ti.