Graciela Alfano destrozó a Yanina Latorre después de un fuerte cruce en LAM

Tras protagonizar un tremendo ida y vuelta, la flamante panelista cuestionó a su compañera. Yanina Latorre contó que su hija, Lola Latorre, tendría la intención de abandonar el «Cantando 2020» y Graciela Alfano cuestionó a la madre. La sex symbol expresó que Yanina le juega en contra a «Los Ángeles de la Mañana»: “Ángel no la necesita para nada, se está enemistando con muchos y realmente le está generando un pelotazo en contra esta mujer. No vale la pena, pero él es demasiado buen amigo”.

“Yo creo realmente que Yanina (Latorre) tiene una negación verdadera, no se da cuenta, no entiende el medio, pero si quiere ver bien a la hija tienen que cambiar su conducta”, insistió en conversación con «Por si las moscas» en AM 1110.

Asimismo Alfano lapidó a Latorre al sostener que “esta muchacha no es del medio, se enoja en serio con todo el mundo, no negocia con nadie pero si quiere que triunfe su hija y que la nena salga adelante tiene que sacrificarse”.

Alfano añadió que “si ella no está por el dinero ni por el trabajo, está solo por el placer orgásmico de estar en el medio, entonces sacrificá tu placer por tu criatura que quiere dejar de estudiar derecho porque esta carrera le encanta. A Diego Latorre lo quieren, es una estrella, la gente lo adora, si él acompañara a su hija como hizo Oscar Ruggeri, pasaría lo mismo con Lola”.

“En el tema particular de Yanina que yo le pregunto por qué a una chica que no conocen recibe ataques de este tipo… Es obvio que tiene que ver con la madre. Toda acción tiene una reacción, hablás de todo el mundo, te metés debajo de la cama de todo el mundo y esperás que no te la van a mandar a guardar”, añadió acerca del tenso cruce que mantuvieron ambas ‘angelitas’ durante la emisión de LAM.