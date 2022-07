La Voz Argentina: Las redes explotaron a favor de la salteña Maira Rossetto

La joven nacida en Campo Quijano no pudo superar la «audición a ciegas». Gente de diferentes puntos del país cuestionó al jurado por la decisión al considerar que cantó de una manera casi perfecta.

Una hecho insólito se vivió ayer por la noche durante el programa La Voz Argentina y tuvo como protagonista a la salteña Maira Rossetto. Es que increíblemente tras una interpretación casi perfecta en la “audición a ciegas” del tema “Si me ves llorar por ti”, de Cristian Castro, ningún miembro del jurado dio vuelta su silla, gesto con el que según las reglas del juego los miembros del jurado invitan al participante de turno a sumarse a sus respectivos equipos. para sumarla a su equipo.

Cuando eso sucede, lo natural es que el participante no pueda evitar hacer algún gesto o dar alguna muestra de desilusión. Nada de eso pasó con Maira Rossetto anoche. La joven de Campo Quijano se mostró contenta y expresó la admiración que siente por Ricardo Montaner. “Ay, perdón, pero no puedo dejar de mirar a tu papá, lo amo», le dijo a Ricky. «¡Ey, es un hombre casado!», reaccionó el integrante del dúo, y se largó a reír.

Lejos de terminar allí todo, de a poco en Twitter, pero por sobre todo en el Youtube (canal donde también se emite en vivo el programa) cientos de comentarios de diferentes puntos de país expresaron su enojo y se preguntaron cómo es que la joven no ingresó al programa habiendo realizado tamaña interpretación.

Tras la devolución del jurado, Montaner le dijo que no tomara lo ocurrido en esta audición a ciegas como «algo negativo». La respuesta de Maira fue tan espontánea como inesperada: «Mirá si voy a tomar como algo negativo esto: ¡conocí a Montaner!», se alegró. Existe la posibilidad de los participantes que no pasaron la audición a ciegas puedan regresar en una segunda oportunidad. Tal vez esa sea la chance definitiva para Maira