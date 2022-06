Laspina le apostó un lechón aHeller que la inflación de2023 será de tres dígitos

El diputado oficialista Carlos Heller y el opositor Luciano Laspinta protagonizaron un curioso contrapunto en la sesión de Diputados.

El diputado oficialista Carlos Heller y el opositor Luciano Laspina sostuvieron este miércoles un contrapunto en la Cámara de Diputados por las expectativas de inflación para lo que resta de 2022 y el año próximo, durante la sesión convocada para tratar un alivio fiscal para monotributistas y autónomos.

Laspina, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, pronosticó que la inflación del corriente año se ubicará apenas por debajo del 100 por ciento y que en 2023 «será de tres dígitos».

Ese vaticinio generó una fuerte replica del diputado del Frente de Todos Heller, quien acusó a Juntos por el Cambio de ser «una fábrica de expectativas» y pidió realizar «un debate en serio sobre los procesos de la inflación». Por su parte, Laspinta le apostó un lechón de que su vaticinio se iba a hacer realidad. «Ojalá me equivoque y va a ser el lechón que con más ganas pagaré si el Gobierno logra bajar la inflación», le contestó.

Laspina había dicho que no se estaba «votando un alivio impositivo, sino votando, tanto en el caso del monotributo o las deducciones de ganancias para autónomos, una mayor indexación del régimen».

«Como no pueden bajar la inflación, aumentan la indexación», sostuvo el legislador opositor. Agregó que «ahora la inflación roza el 100 por ciento y el año que viene vamos a tener una inflación de tres dígitos».

Al responder a estas afirmaciones, Heller dijo que, «después de haber escuchado a Laspina, que en media hora pasó del 60% al 100% mientras iba avanzando su discurso, me encantaría hacer un debate en serio sobre los procesos de la inflación y cuáles deberían ser las medidas a tomar, y por ahí podríamos discutir con ustedes que son esa fabrica de expectativas».

Por su parte, la diputada de JXC, Margarita Stolbizer, dijo que «debemos ser capaces, a partir de las conversaciones en la búsqueda de un acuerdo, de encontrar un proyecto unificador que permita paliar este daño tremendo que la inflación le hace a trabajadores y trabajadoras monotributistas».

Otro legislador de la oposición, el radical Victor Hugo Romero señaló que «lo que estamos planteando hoy es una actualización en función de la inflación y es un pequeño alivio, pero no es un alivio definitivo, no es el gran alivio que muchos contribuyentes esperan».

Desde la Coalición Cívica, Paula Olivetto, dijo que «el alivio no cura, no sana, es temporario pero la verdadera situación para abordar es la inflación voraz que día a día se come el salario de los argentinos y lesiona de manera profunda a los que menos tienen».

«Es como si estuviéramos admitiendo que en la Argentina podemos tener trabajadores que cobren menos que la mínima, y yo a eso me resigno. Tenemos que modificar todo el sistema tributario y me parece bueno que todas las fuerzas entendamos que tenemos que dar ese debate