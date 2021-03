LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

30 de Marzo

Una vez más, intento contemplar con una mirada positiva a la gente que hay a mi alrededor, para descubrir los carismas que hay en mis compañeros, familiares, amigos. Es necesario repetir frecuentemente este ejercicio, para que la mirada no se nos vuelva demasiado negativa.

Doy gracias al Espíritu Santo por cada uno de esos carismas que él derrama en los hermanos, y me pregunto cómo puedo ayudarlos para que esos carismas den mejores frutos para bien de todos. Es hermoso dedicarse a regar las semillas buenas que hay en los demás, y ser como el jardinero del Espíritu Santo.

Me detengo a pedir al Espíritu Santo que me libere de los egoísmos y me ayude a hacer un acto de amor sincero y generoso hacia alguna persona. Trato de pensar en alguien que no me despierta simpatía a flor de piel, y me propongo regalarle un momento de felicidad, algo que lo haga sentir bien. Recuerdo que en esa experiencia de amor tendré un encuentro íntimo y profundo con un amor que me impulsa hacia el infinito, con el Espíritu Santo. Vale la pena intentarlo.

PILDORAS DE FE🌾

No confundas silencio de Dios con “Abandono” de Dios. El Dios de la vida y del amor permanece a tu lado y te acompaña en tu caminar, renovándote y entregándote las fuerzas para convertirte en un triunfador. Cierra los ojos con seguridad y déjate guiar por su poderosa fuerza. Confía en que Él dejará caer sobre ti ese milagro que buscas y se manifestará con todo su poder en tu vida. ¡Ánimo! Dios te ama y te quiere FELIZ.