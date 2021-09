Luciana Salazar con los tapones de punta contra Gustavo López

La modelo defendió al streamer Coscu en su disputa con el conductor de ESPN

La guerra entre Gustavo López y los streamers parece no tener fin. Esta vez el conductor televisivo manifestó su enojo por no conseguir entradas para el partido de la Selección Argentina mientras que Coscu fue invitado a un palco vip en el Estadio Monumental.

“Anotados 250 mil para comprar, y se vendían 17 mil. A mí me da mucha pena dedicarme a esto, la verdad te digo. Esto lo digo de corazón. Dedicarme a esto, transmitir todos los partidos y no poder ir a la cancha de River. Y de repente un don nadie, un don nadie, que critica a los jugadores, que critica a los periodistas, que critica a la AFA, que critica todo, mañana va a estar ahí en el campo de juego. Así que hay cosas que no se chequean, hay cosas que no se ven. Hay que mirar el historial de las personas”, expresó López en su programa de Radio La Red.

“ ese don nadie” no solo tiene millones de seguidores sino que los jugadores lo quieren mas que a vos seguramente. Es la fiesta de ellos tambien! Con todo respeto @gustavohlopez https://t.co/9sW006M0AP — luciana salazar (@lulipop07) September 9, 2021

Y una de las que salió en defensa de Martín Pérez Disalvo fue la modelo Luciana Salazar. La también bailarina y actriz compartió en su cuenta de Twitter los dichos del comentarista de ESPN y escribió: “Ese don nadie’ no solo tiene millones de seguidores sino que los jugadores lo quieren más que a vos seguramente. Es la fiesta de ellos también! Con todo respeto”.