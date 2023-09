Massa apuesta todo al “plan platota” mientras Macri y Bullrich acuerdan una estrategia para frenar a Milei

El ministro de Economía se compara con el mandatario de Turquía, que logró ganar una elección en plena escalada inflacionaria. El libertario se enfoca en el conurbano y el expresidente se sumó para ayudar a la canidata de JxC.

¿Los anuncios económicos no generan tensión con el FMI?

– Obvio. ¿Y? Que nos vengan a buscar después del 10 de diciembre.

En un almuerzo de tres, el anfitrión, integrante de la mesa chica de la campaña de Sergio Massa, traga su bocado de pescado con vegetales sin preocuparse. El FMI es un problema de otro planeta en este momento. Su hipótesis es que sólo hay que acelerar porque el que no acelera, no llega al balotaje. Lo que describe se vio clarísimo esta semana: “Plan Platota”, dice. Una fiesta de buenas noticias para el bolsillo que nadie tiene claro si serán eficaces para frenar el voto a Milei pero la apuesta es que no gane en primera vuelta.

La postura de los gobernadores, los anuncios y la inflación

Los gobernadores que comieron asado el fin de semana pasado con Massa y compañía en lo de Manzur, se preguntan cómo los compensarán por esto: Ganancias es coparticipable y la campaña del Ministro la pagarán las cuentas de sus provincias, pero por ahora no se quejan. Ganancias es sólo un hito en la tanda de anuncios que amplían el gasto fiscal a niveles exóticos pero que busca recuperar centralidad en una semana que venía catastrófica por el índice de 12.4% de inflación que se conoció el miércoles y que se convirtió en la peor marca en 32 años.

Para tapar ese cuco, Massa suele usar en la intimidad una ilusión compleja: toma como referencia de sus posibilidades de ganar, el triunfo de Recep Tayyip Erdogan, el polémico presidente turco que en mayo logró ser reelegido en balotaje a pesar de cargar con dos dígitos mensuales de inflación y alrededor de 80% la interanual, una ganga al lado del 124% de ese parámetro en argentina.

Un gobernador peronista tuvo un baño de realidad en su propia casa. Cuando la mujer volvió de hacer la compra en el super, con las bolsas en la mano, le dijo: “si alguien los vota, está loco”.

Algo parecido le pasó a un equipo de bajo perfil de la secretaría de Industria que fue a hablar con los trabajadores de una fábrica que el Estado asistió y que ahora funciona activamente. Con el anuncio de Ganancias en la calle y la productividad de la planta, creyeron que en el mano a mano, les contarían que votarían a Massa. Pero cuando les preguntaron, todos respondieron “Milei”.

Axel Kicillof, Sergio Massa y un cortocircuito con Máximo Kirchner (Foto: NA).Por: Demian AldayEstevez

“Esta es una elección de entrada, comida y postre”, suele decir el ministro de Economía en la intimidad. “La entrada se la comió otro pero faltan dos pasos”. El objetivo es mostrar al peronismo unido y eso se vio claro esta semana: al acto en Tucumán con los gobernadores, le sumó fiesta en la plaza con los gremios, acto con los movimientos sociales y una búsqueda de despejar las dudas sobre el apoyo de Máximo Kirchner con su reaparición en el Congreso del PJ bonaerense por primera vez después de las PASO.

Tanto desparramo de gestos tuvo algunos ruidos en la coreografía. “Máximo hoy podría ayudar un poco más en la campaña”, se despachó Ignacio de Mendiguren en Verdad/Consecuencia. Ni hablar de la tensión “musical” con Axel Kicillof. El Gobernador propuso salir a cantar “canciones nuevas” y Máximo respondió que no hay que ocuparse de las partituras, hay que ocuparse de gobernar. En el cancionero, se metió la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, con unas estrofas del Indio Solari: “Juegan a primero yo,y después a también yo”. En el entorno de Máximo, insisten en que las diferencias no son tales. Difícil saber.

En este tiempo, el diputado suele conversar con conocimiento el antecedente económico de Austria postPrimera Guerra. Es un nicho al que nadie le había prestado atención hasta la llegada de Milei a la escena política. ¿Estudia las teorías del libertario? Guarda en su biblioteca desde 2005 un libro que está releyendo: “Economistas contra la democracia” de Jacques Sapir, un francés liberal que escribió sobre economistas neoliberales a través de ejemplos como el de la Argentina con el de la convertibilidad. Se compró el libro por el caso argentino pero lo trajo de su memoria cuando escuchó a Milei. El ensayo profundiza el caso de Austria después de la Primera Guerra Mundial, que para recuperar la confianza después de una hiper, incorporó el déficit cero a la Constitución.

El Presidente, la gestión y la Patoneta

Alberto Fernández estuvo ayer un rato largo en el avión, listo para salir a Cuba y NY, distraído por su equipo para hacer tiempo mientras llegaba el token que le permite la firma electrónica. Durante un par de horas, la plana mayor del Gobierno se estresaba por una burocracia que podía causarle un desastre: el Presidente casi se les va al exterior sin firmar el decreto de congelamiento de tarifas y el de Presupuesto 2024.

A esta hora, Patricia Bullrich recorre el conurbano en la “Patoneta” o “cómo quiera bautizarla la gente”, según propone su equipo de campaña. Salió a la ruta con consignas antikirchneristas (primeras paradas: Palomar, “el velorio de las low cost”; Hospital Posadas, “vacunatorio vip”; Ezeiza “donde se van los jóvenes de la Argentina”). El día de sol primaveral la envalentona. Dejó atrás una semana que buscó clausurar los desórdenes internos y capitalizar el triunfo de Pullaro.

Patricia Bullrich presentó a su «Selección» de nuevos liderazgos que incluye gobernadores electos y candidatos a senadores, diputados e intendentes (Foto: Prensa Bullrich).

“Mauricio, tenemos que ordenar esto porque es un quilombo”. Patricia Bullrich ya perdió la modorra de la hora de la siesta. Es sábado y se quedó a solas con Mauricio Macri en un zoom que empezó de a cuatro con Derek Hampton -el estratega de su campaña- y Fernando De Andreis -el colaborador más cercano al expresidente-. Ya pasó el momento en que Hampton informó a Macri el resultado de los Focus Group. La médula de la campaña que sigue será el antikirchnerismo, el principal valor que conserva Juntos por el Cambio y que no necesariamente se robó Milei.

Patricia Bullrich y la tensión con Macri

En esa conversación de los dos solos virtualmente, hubo tensión. Él está cansado de que le pidan pruebas de amor. Ella está cansada de que le pregunten por la ambigüedad de Macri con el libertario. Le pide que la apoye con vehemencia y que despeje el terreno de dudas. Él dice que si todos creen que no hay que atacar de frente al libertario, por qué lo quieren mandar a él a hacerlo. Pero ofrece su ayuda una vez más y acuerdan lo que expresidente considera medular: la experiencia de gobernar, un activo que no está en el mundo libertario.

Por debajo, hay capas de preocupación. Las encuestas nadie las cree pero alteran igual. Los números todavía no calman a los estrategas. Ni hablar del ruido que hizo Jaime Durán Barba cuando en una entrevista aseguró que JxC saldrá tercero y que el cambio que proponen es “aburrido y anticuado”.

Envuelto en una espiritualidad que cada vez despliega más, Javier Milei no cree que nada sea al azar (Foto: TN).

Javier Milei no lo dice pero está ofendido con el expresidente. Nunca esperó un apoyo en esta etapa pero tampoco le cae bien escucharlo decir en público lo que jamás le dijo en privado. Y a él esas contradicciones le molestan profundamente.

Mientras tanto, disfruta del descontrolado ascenso de views que tiene la entrevista que hizo el controversial presentador americano, Tucker Carlson. En la versión en inglés subida a X (exTwitter), van más de 300 millones de vistas y sigue subiendo. Ahí dijo que la mujer no puede disponer de su propio cuerpo cuando se produce la fecundación, insiste en el aborto como un asesinato, sostiene que el Papa apoya a dictadores asesinos, que el socialismo es el gran peligro de la humanidad y que está dispuesto a morir o a que lo maten por sus ideas.

Envuelto en una espiritualidad que cada vez despliega más, no cree que nada sea al azar. En sus interpretaciones cósmicas, ve una señal en los números: el 22 de octubre es su cumpleaños, se sabe. Cumple 53 y esa numerología también tiene un significado para él. En 1853, se escribió la Constitución. Y ahora, le dice a sus íntimos, le toca refundarla.